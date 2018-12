Ve Francii pořád tvrdí, že jsme outsider, říká házenkářka Malá

Nálepku outsidera mají ve Francii české házenkářky, které se v Brestu na evropském šampionátu představí v prvním zápase proti Rumunsku. Novinářům to řekla Veronika Malá, jež působí v pařížském klubu. Kvůli tomu je trochu nervózní, ale věří, že situaci zvládne stejně dobře ona i celý tým. Zápas začne v 18:00.

Malá působí v klubu Issy Paris, kam před sezonou přišla i brankářka národního týmu Lucie Satrapová. "Pravdou je, že jsem trochu nervózní, protože tady hraju. Lidi mě znají, budou mě sledovat. Cítím se trochu pod tlakem, ale věřím, že to zvládnu jak já, tak tým," uvedla Malá.

Od českého týmu velká očekávání nejsou. "Ve světě nás sice vnímají už jako většího soupeře než předtím, ale ve Francii pořád říkají, že jsme outsider a že týmy jako Rumunsko, Norsko a Německo nemůžeme porazit. Já si myslím opak. S Rumunkami se hrát dá a Němky jsou taky hratelné," řekla Malá.

Norky jsou obhájkyněmi titulu a nad Češkami mívají převahu stejně jako nad většinou dalších soupeřů. Rumunky však výběr trenéra Jana Bašného loni nečekaně porazil v osmifinále světového šampionátu.

Češky navíc před dvěma lety na evropském i před rokem na světovém šampionátu vstoupily do turnaje vítězstvím. "První zápasy vyhráváme, tak doufám, že to dodržíme. Na Rumunsko se připravujeme přes týden. Mají nejlepší hráčku světa Cristinu Neaguovou, takže jsme se připravovali na její hru. To je pro ně klíčové," řekla Malá.

Pokud by Češky dokázaly postoupit, vidí Malá šance na úspěch. "Spojíme se se skupinou, kde by se daly uhrát nějaké výsledky," uvedla. Týmy ze skupiny D se spojí se skupinou C, kde jsou vicemistryně Evropy z Nizozemska, Maďarsko, Španělsko a Chorvatsko. Za poslední dva roky mají Češky s Maďarkami výhru a prohru, Nizozemkám loni podlehly ve čtvrtfinále mistrovství světa o čtyři branky, utkání ale bylo až do závěru vyrovnané.

Po dnešním zápase s Rumunskem čekají na české hráčky v pondělí Norky a ve středu uzavřou skupinu s Německem. Do další fáze se dostanou tři týmy. Ze šestičlenné skupiny pak dva postoupí do semifinále. Na mistrovství hraje 16 celků ve čtyřech skupinách.