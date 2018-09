Rosol napravil zaváhání Veselého a srovnal baráž na 1:1

Čeští tenisté hrají po prvním dnu v baráži Davisova poháru v Maďarsku nerozhodně 1:1. V úvodní dvouhře Jiří Veselý nesplnil roli favorita a na antuce v Budapešti podlehl až 419. hráči světa, osmnáctiletému Zsomboru Pirosovi, 6:3, 4:6, 6:4, 6:7 a 5:7 po více než čtyřhodinovém boji. Lukáš Rosol další překvapení nedopustil a za umělého osvětlení před hrstkou fanoušků porazil debutanta v soutěži Mátého Valkusze 6:1, 6:2 a 6:4.

Utkání bude pokračovat sobotní čtyřhrou. O tom, který z týmů bude nasazen v kvalifikačním kole nového formátu soutěže v příštím roce, se rozhodne v nedělních dvouhrách.

Na Veselém byla od začátku vidět nerozehranost. K utkání nastoupil po více než měsíční pauze zaviněné zraněným tříslem a jako první přišel o servis. První set ale 91. tenista žebříčku ATP ovládl a zdálo se, že domácího mladíka přehraje.

Souboj vítězů juniorky na Australian Open, kterou Veselý vyhrál v roce 2011 a Piros loni, ale nakonec přinesl pětisetové drama. Maďar nadšeně bojoval a Veselý často kroutil hlavou a rozčiloval se nad svými nevynucenými chybami.

V rozhodující páté sadě český tenista odvracel v každém gamu při svém servisu brejkboly, přesto získal náskok 4:1. O vedení ale přišel po dvojchybě v sedmé hře a v závěru nenašel na Pirose zbraň. Maďarského hráče sice chytaly křeče, mezi výměnami se protahoval, kulhal a v obličeji měl bolestivé grimasy, ale při hře skoro všechno doběhl.

V jedenáctém gamu si Veselý prohrál podání na 5:6 a o pauze rozbil o zem raketu, za což dostal varování. V další hře Piros utkání doservíroval. "Bojoval jsem čtyři a půl hodiny. Někdy bohužel člověk musí sklopit hlavu a dostat se přes takovouto hořkou porážku," řekl Veselý serverům Tenisový svět a iDNES.

I Veselý měl podle svých slov křeče, a to už od třetího setu. "Což o něčem svědčí. Pak jsem se s tím pral až do konce zápasu. Měsíc jsem nehrál a nedělal na nohy vůbec nic. Tříslo potřebovalo klid," uvedl český tenista. "Roli hrálo asi více aspektů. Mezi ně mohla patřit nervozita a napětí. Určitě jsem měl spoustu věcí udělat jinak, ale někdy vám není přáno," dodal s tím, že není všem dnům konec.

Pětadvacetiletý Veselý se v Davisově poháru trápí. Prohrál devátou dvouhru z patnácti. Podobně jako v pátek prohrál i před třemi lety v baráži v Indii se Somdevem Devvarmanem, tehdy 164. hráčem v žebříčku ATP.

Rosol své zkušenosti z turnajů i Davisova poháru proti dvacetiletému Valkuszovi od začátku využíval. Ve výměnách byl přesnější i důraznější a v úvodních dvou setech měl jasnou převahu. Vyrovnanější boj přinesla až třetí sada, ale i v té byl český hráč lepší. Ubránil všech šest brejkbolů v utkání a proměnil třetí mečbol.

"Soustředil jsem se, abych hrál svůj tenis. Pod světly to není úplně jednoduché. Jsem ale rád, že jsem to zvládl a mohl přidat bod týmu. Je to pro mě velké vítězství," řekl Rosol. "Necítil jsem žádný tlak. On měl daleko větší, byl jedničkou týmu a navíc hrál poprvé v Davis Cupu. Nezvládl to a já se opřel o zkušenosti," dodal.

Čeští tenisté by si výhrou v Maďarsku zajistili pozici mezi nasazenou dvanáctkou pro los kvalifikačního kola příštího ročníku Davis Cupu, který má zcela nový formát. V případě porážky by měli být na základě žebříčku mezi nenasazenými.