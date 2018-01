Fantastická forma a mladický elán. Australský supertalent prověří Berdycha

První kolo je pro elitní hráče samozřejmé? Vůbec ne. A osudovým se úvodní zápas může stát i českému tenistovi Tomáši Berdychovi. Proti němu na Australian Open nastoupí mladičký Alex de Minaur, který na turnaji v Sydney prohrál až ve finále. A to co občas předvádí na kurtu je neskutečné.

Mladý Australan s bujnou kšticí. To je Alex de Minaur, který prožívá snový začátek sezóny. V Brisbane skončil až v semifinále na raketě Harrisona. Pro hráče, který byl až 167. v žebříčku parádní úspěch. A to nebylo ani vše co předvedl. Následoval turnaj v Sydney.

Verdasco, Lopez, Paire. To jsou hráči, s kterými si překvapivě poradil a došel až do finále, kde podlehl ve třech setech Rusovi Medveděvovi. První set vyhrál během půl hodiny 6:1. Potom se ruský tenista probudil a nedovolil se stát de Minaurovi nejmladším výhercem turnaje ATP v historii. Medveděv už talent ve svém soupeři viděl před několika lety, kdy se potkali na tréninkovém kempu. "Wow, tenhle kluk je úžasný. Bude v budoucnu dobrý," tvrdil Medveděv. A měl pravdu.

Navíc to umí s fanoušky. Mladický elán a nefalšované nadšení z každé výhry mu zařídilo skvělou pozici u domácích fanoušků. A to může být před Australian Open, kde na mladého hráče může padnout nervozita, velká výhoda. Vítězné hody raketou do vzduchu ho můžou i proslavit, pokud u nich zůstane a bude vyhrávat i nadále.

V prvním kole narazí na českého tenistu Tomáše Berdycha, který patří mezi starší zkušené hráče na okruhu ATP a boj tak bude probíhat na několika úrovních. Mládí versus zkušenosti a herní pohoda proti mírně utrápenému výkonu, který Berdych v poslední době na kurtech předvádí.

Berdych totiž na turnaji v katarském Dauhá vypadl hned v prvním kole s Němcem Struffem, kterému patří 53. místo. Kromě propadnutí v žebříčku si zasloužil i několik nadávek na sociálních sítích. Nezažívá tak ideální vstup do sezóny, jako jeho soupeř a pokusí se vzchopit právě na rozjetém mladíkovi, kterého by případnou výhrou mohl vrátit zpět na zem.