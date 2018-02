Kvitovou rozplakala minuta ticha, k výhře jí pomohla čelenka

Tenistka Petra Kvitová přiznala, že ji před úvodní dvouhrou 1. kola Fed Cupu proti Švýcarce Viktoriji Golubicové rozplakala minuta ticha za zesnulou wimbledonskou vítězku Janu Novotnou. Po hladce vyhraném prvním setu česká jednička v druhém dějství bojovala s emočním vyčerpáním, proto byla ráda, že nakonec ve třech sadách svůj návrat do týmové soutěže po více než roční odmlce zvládla. Zároveň doufala, že prolomila prokletí českých hráček s Golubicovou.

"Nastoupily jsme a držely minutu ticha, což nás, holky, rozplakalo. To jsem si říkala, to je tedy hezký začátek, po tom jít na zápas není úplně ideální. Takže to bylo hodně smutné. Blesklo mi hlavou úplně všechno, nejvíc ji mám spojenou s Wimbledonem," řekla novinářům Kvitová.

Navzdory emotivnímu začátku vyhrála první set 6:2. "Rozehřála jsem se, začala jsem hrát dobře. Ona nestíhala, já byla na koni. Když jsem ji brejkla hned v prvním gamu druhého setu, tak mě to ale strašně emočně vysílilo. Celý ten první set, jak jsem na to vlétla, ty nervy, všechno," uvedla Kvitová. "Byla jsem z toho trošku vyčerpaná. Pak jsem nezvládla servírující game a od té doby jsem byla psychicky i fyzicky vysílená. Ve finále jsem byla ráda, že druhý set skončil," dodala.

Po prohraném druhém setu v poměru 1:6 zamířila na toaletu a třetí sadu zvládla 6:3. "Emočně jsem byla hodně vyčerpaná, potřebovala jsem se trochu oprostit od hluku v hale, dostat se do své vlastní bubliny, nevnímat lidi. Zavřela jsem se na toaletu. Nikdo z týmu na mě nemluvil, nemohli, samozřejmě. Vlastně Barča (Strýcová), která se chystala na zápas, mi řekla, že mám jet. Tak jsem jela," usmála se Kvitová.

"Na začátku třetího setu jsem po dlouhé době udržela servis, bylo to 3:0. Pak se sice Viktorija vrátila zpět do zápasu, ale zlom nastal, když jsem podržela servis a pak ji brejkla ze stavu 40:0, kdy jsem to pěti míči za sebou strhla na svou stranu. Zápas hodně bolel a jsem ráda, že jsem to zvládla," dodala čerstvá vítězka turnaje z Petrohradu.

Z pověrčivosti si na třetí set nevzala čelenku. "Většinou chci něco změnit, udělala jsem to záměrně. Taková blbost jako čelenka v minulosti už dostkrát zafungovala, když jsem hrála tříseťáky," podotkla Kvitová.

Chvílemi myslela na to, že hraje ve Fed Cupu poprvé od finále v roce 2016 a následného přepadení neznámým útočníkem, který jí vážně zranil ruku. "Do té hlavy mi vpadlo, že jsem nehrála rok a něco. Z úplně jiných důvodů, než že bych se tak rozhodla nebo že bych neměla výkonnost. Ale snažila jsem se to rychle zahodit. Musím poděkovat divákům, kteří fandili i v druhém setu, když se nedařilo," ocenila Kvitová zaplněnou O2 arenu.

Byla ráda, že částečně pomstila týmové kolegyně Strýcovou a Karolínu Plíškovou, které předloni v Lucernu s Golubicovou prohrály. "To mě napadlo už ve druhém setu, jak jsem tahala za kratší konec. Říkala jsem si: 'To snad ne, ona zase bude proti nám takhle pokračovat.' Nechtěla jsem být další na talíři. Doufám, že tu její šňůru jsem už utnula," dodala Kvitová.