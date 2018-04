Martincovou uráželi sázkaři. Tenisu nerozumíte, vzkázala jim

Od sázkařů to pořádně schytala. Česká tenistka Tereza Martincová skončila na turnaji v kolumbijské Bogotě, kde chtěla prolomit letošní smůlu, už v prvním kole. Po odehraném utkání se na jejím instagramovém profilu objevila vlna negativních reakcí, součástí některých komentářů byly i vulgární nadávky. Mladá hráčka poté ve svém ostrém prohlášení kritikům vzkázala, že tenisu vůbec nerozumí.

V roce 2014 se o ní mluvilo jako o velké naději. Tehdy sedmnáctiletá Tereza Martincová získala v řeckém Heraklionu svůj první titul a předpovídala se jí skvělá budoucnost. Někteří fanoušci v ní dokonce viděli nástupkyni Petry Kvitové.

Od té doby však přišel velký útlum. Pražská rodačka vybojovala pouze jeden triumf na švýcarské antuce v Lenzerheide a místo toho, aby pomalu pronikla mezi světovou elitu, se "zasekla" na mrtvém bodě.

Nepříliš povedené výkony předvádí třiadvacetiletá tenistka i v letošní sezoně, když uspěla jen v šesti z patnácti utkání. Smůlu se jí nepodařilo prolomit ani v posledním zápase, který odehrála na turnaji v Bogotě. Sympatická blondýnka totiž nestačila na 443. hráčku světového žebříčku Mariu Heraz-Gonzalezovou a s kolumbijským kláním se loučila už po prvním kole.

Po souboji se navíc musela vypořádat s velkou kritikou sázkařů, kteří zaplavili svými reakcemi její profil na sociální síti Instagram. Mezi některými komentáři nechyběly ani vulgární urážky. A reakce Martincové? Do svých kritiků se pořádně obula.

Překvapilo mě, kolik je na světě zlých lidí, napsala Martincová

Ve svém příspěvku nejprve zdůvodnila příčiny poslední porážky, na níž měly podle jejích slov velký podíl místní podmínky, z nichž domácí hráčka těžila. "Chtěla bych říct něco k mému poslednímu zápasu. Vím, že jsem byla favoritka, ale podmínky v Bogotě byly opravdu těžké. Gonzalezová navíc hrála pomalé vysoké topspiny, což je v těchto podmínkách ta nejlepší taktika," napsala.

Vzápětí už přišla řada na samotné uživatele. "Překvapilo mě, kolik je na světě zlých lidí. V životě jsem neměla tolik reakcí na jakékoli své vítězství nebo porážku," rozčilovala se nad množstvím negativních ohlasů. "Tenisté nejsou stroje. Můžeme porazit kohokoli, stejně jako můžeme s kýmkoli prohrát. To, že dáváte peníze na naše zápasy, je jen vaše volba," pokračovala.

"Všimněte si, že dáváme úplně všechno do každého zápasu. A že někdy prohrajeme několikrát po sobě v prvním kole? To je tenis. Nevíte nic o našich pocitech, síle, podmínkách, stresu, cestování, trénování a vlastně vůbec nevíte, o co jde," uvedla na svojí obranu.

"Bojujeme každý zku*vený den, abychom byli nejlepší. A některá období jsou prostě těžší. Vy o tenisu vůbec nic nevíte, dokud si to sami nezkusíte," uzavřela Martincová.

Zda si potrefení sázkaři vezmou slova Martincové k srdci, těžko odhadnout. Sprosté komentáře jí každopádně na sebevědomí, které je jednou z klíčovou věcí pro budoucí úspěchy, rozhodně nepřidají.