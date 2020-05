Muchová porazila v tuzemském turnaji Plíškovou

Karolína Muchová se jako první z domácí elity radovala z vítězného tenisového utkání na českém území po koronavirové pauze. Šestadvacátá hráčka světa na tvrdém povrchu na pražské Spartě zdolala ve čtvrtfinále turnaje O pohár prezidenta ČTS Kristýnu Plíškovou ve dvou setech 6:3 a 6:4.

Ve Stromovce se koná turnaj pro osm žen na tvrdém povrchu a osm mužů na antuce. Hraje se bez přítomnosti diváků před televizními kamerami, u kurtu jsou trenéři a manažeři, hlavní rozhodčí a tři lajnoví. Sběrači míčků mají roušky a rukavice. Po zápase si tenistky u sítě místo podání rukou jen ťukají rámy raket.

"Jsem ráda, že jsme zpátky na kurtu, i když to bylo bez diváků divné. Ale docela mi to tam padalo," řekla Muchová. V semifinále se utká s Barborou Strýcovou, která zvládla roli favoritky a porazila juniorku Lindu Fruhvirtovou 6:1 a 7:5.

Ve 14.00 nastoupí dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová s Barborou Krejčíkovou a program uzavřou Kateřina Siniaková s Lucií Hradeckou.

V turnaji mužů zdolal v duelu daviscupových reprezentantů Vít Kopřiva zkušeného Lukáše Rosola za hodinu a půl 7:6 a 6:3. "Jsem rád, že jsme po tak dlouhé době hráli soutěží zápas, byť to není o body do ATP. Je super, že jsem vyhrál, ale hlavní účel, že můžeme hrát zápas, to splnilo," řekl Kopřiva, 320. hráč ATP.



Finále bude ve čtvrtek

Hrát ještě budou nejvýše nasazený Jiří Veselý s Michaelem Vrbenským, Jonáš Forejek se Zdeňkem Kolářem a Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem.

Ve středu jsou v plánu semifinále a ve čtvrtek finále. Každý účastník obdrží za start 50 tisíc korun, z kterých každý z hráčů přispěje na charitu dle vlastního uvážení. "Celková suma tři sta tisíc korun bude rozdělena mezi Nadaci Pohyb bez pomoci a Arcidiecézní charitu Praha na boj proti šíření nemoci covid-19," řekl ředitel turnaje David Trunda.

Na zahajovací boje ve Stromovce navážou turnaje O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta vždy pro 16 hráčů a hráček. Hrát se bude i soutěž družstev.

Mezinárodní sezona okruhů ATP, WTA i ITF je kvůli pandemii nového typu koronaviru od půlky března přerušena a začne nejdříve v srpnu.