Nejtěžší zápas roku Plíškové!? Zvolila překvapivou soupeřku

Připravuje se na nadcházející sezonu, přesto ještě jednou zavzpomínala na tu uplynulou. Tenistka Karolína Plíšková vybrala pro WTA nejtěžší zápas sezony. Trochu překvapivě nevybrala žádnou hvězdnou soupeřku, ale Američanku až ze sedmé desítky žebříčku.

Američanka Serena Williamsová, Rumunka Simona Halepová, Ruska Maria Šarapovová nebo Garbiňe Mugurzuaová ze Španělska. To je pouze výčet několika hvězdných tenistek současnosti. S ani jednou z nich přitom nesehrála česká tenistka Karolína Plíšková nejtěžší zápas sezony.

Aktuální světová osmička získala v sezoně 2018 dvě turnajová vítězství. Při jednom z nich v Tokiu se k titulu musela probít přes tři třísetové bitvy. Zisk trofeje je o to cennější, že při něm Plíšková sehrála podle svých slov nejtěžší zápas roku.

Ve druhém kole na ní čekala americká soupeřka Allison Riskeová. Po první lehce vyhrané sadě v poměru 6:1 z pohledu Češky, ale začalo drama. "Stála jsem proti dvěma mečbolům ve třetím setu," vybavuje si Plíšková situaci, kdy za stavu 6:5 podávala současná 62. hráčka světa na vítězství.

Češka oba mečboly odvrátila a dotáhla zápas do zkrácené hry. "Zápas trval přes dvě a půl hodiny a byl velmi obtížný," zavzpomínala Plíšková, která si v tie-breaku vypracovala čtyři možnosti, jak zápas ukončit a třetí z nich využila. "Bylo to těžké bojovné utkání až do samotného závěru, které jsem nakonec vyhrála," ulevila si i nyní tři měsíce po zápase světová osmička, který vyhrála 6:1, 6:7 a 7:6.

Kromě turnaje v Tokiu vyhrála Plíšková v sezoně 2018 ještě podnik v německém Stuttgartu a dostala se do semifinále Turnaje mistryň. V nadcházejícím roce 2019 bude mít tedy na co navazovat, tradičně ho zahájí v Austrálii, kde se v lednu koná i úvodní grandslam sezony.