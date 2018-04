První bod! Kvitová si v úvodní dvouhře poradila s Görgesovou

Nekompromisně hrající Petra Kvitová poslala české tenistky do vedení v semifinále Fed Cupu v Německu. Dvojnásobná wimbledonská vítězka deklasovala v úvodní dvouhře na antuce v hale ve Stuttgartu domácí jedničku Julii Görgesovou 6:3, 6:2 za hodinu hry.

Druhý bod pro tým kapitána Petra Pály může přidat Karolína Plíšková. Světová šestka se v souboji bývalých prvních hráček světa utká s Angelique Kerberovou.

Úvod nenasvědčoval tomu, že by Kvitová mohla zápas zvládnout tak hladce. Při podání Görgesové se nemohla trefit do returnu, jednou ztratila servis a prohrávala 1:3. Od té doby se ale obraz hry změnil, začala hrát agresivněji a soupeřku přehrála.

"S novými míči jsem se cítila lépe na returnu, popošla si na druhý do kurtu a dostala jsem ji pod tlak. Hrála jsem víc konzistentně a od toho se to odvíjelo," řekla na kurtu po své devětadvacáté výhře ve Fed Cupu. "To je skvělé číslo. Mám ráda týmové soutěže a je ctí reprezentovat, protože nehraju jenom za sebe, ale za celou zem."

V prvním setu získala Kvitová pět her v řadě a pod kontrolou měla i vývoj druhého setu. České tenistce v ní pomohla Němka ve třetí hře třemi dvojchybami. Zápas pak pětinásobná fedcupová šampionka ukončila patnáctým vítězným míčem.

Kvitová vyhrála i svůj desátý zápas, kterým víkendové utkání v soutěži družstev začínala. "To je super, to jsem nevěděla," řekla České televizi. "Od prvního utkání ve Fed Cupu jsem měla sobotu vždy lepší než neděli," dodala.