Tenis v krvi i na hlavě. Muž baví na turnaji atypickým účesem

Tenisový podnik v Cincinnati je generálkou pro většinu hráčů a hráček před posledním grandslamem sezóny US Open. Ve státě Ohio, kde se turnaj odehrává, baví fanoušky i muž, který po areálu chodí s účesem míčku. Vystylizovaný tak, že má zobrazené i typické pruhy pro balónky bílého sportu.

Turnaj v Cincinnati je v plném proudu. V rámci čtvrtečního dne jsou na programu osmifinálové zápasy, kde nebude chybět ani Češka Petra Kvitová. Fanoušky ale neudivují jen účastníci turnaje svými výkony na hřišti, ale muž s tenisovým míčkem na hlavě, a to bez legrace.

Kdysi býval lektorem tenisu. Nyní už se mu nevěnuje a tak si užívá sport jako fanoušek. Aby ho nikdo nepřehlédl, má hlavu obarvenou na žluto a na týle čáry připomínající typické balónky tohoto sportu. K tomuto nápadu přivedly muže jeho děti. "Zrovna se blížil Halloween, tak jsem řekl dětem, že si mohou vzít jejich kostýmy do třídy. Když se zeptaly mě, za co půjdu, tak jsem odpověděl, že za tenisový míček," odpovídá s nadhledem muž.

Od okolních lidí jízlivé poznámky neslýchá, naopak po většinou mu ostatní dávají pozitivní zpětnou vazbu. "Děti to miluji, mají z toho zábavu. Cincinnati je můj první turnaj," říká muž. Další návštěvníci turnaje v Cincinnati při pohledu na něj dostanou sice záchvat smíchu, ale tak to má být. Brát věci s nadhledem. "Absolutně to milují," je na sebe pyšný učitel z Michiganu s tenisovým míčkem na hlavě.

Saw him the other day! He’s awesome :) you should give him tickets for next year granted that he keeps the tennis ball hair :)