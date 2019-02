VIDEO: Úder z říše snů. Novikov předvedl životní volej

Byl to úder zahraný tak trochu z frustrace, tak trochu ledabyle. Sám tenista Dennis Novikov zdaleka nemohl tušit, že se bude jednat o jeho životní zásah. Americký hráč předvedl za téměř rozhodnutého stavu na challengeru v Dallasu naprosto ukázkovou kombinaci dělového podání a nechytatelného voleje.

V tenisové hantýrce se tomu říká servis volej. To znamená, že hráč okamžitě po podání míří na síť a tam se snaží pro sebe urvat výměnu. Tuto praktiku využíval zejména John McEnroe, Pete Sampras, případně i Roger Federer, pokud se hraje na vyloženě rychlém povrchu. Období, kdy takto hrála většina tenistů, je však dávno pryč. V současnosti se využívá spíše sporadicky, hlavně na zmatení soupeře.

Zahrát takový úder v ostrém zápase, na to si většina tenistů ani netroufne. Dennis Novikov měl situaci ulehčenou, protože se svým sokem prohrával už 1:6 a 1:4. Za tohoto stavu se hráči často uvolní a zkusí zahrát něco, co by si za "normálního" stavu nedovolili. 268. muži tenisového žebříčku ATP se to povedlo vskutku dokonale.

Pětadvacetiletému Američanovi se povedl dělový servis, po kterém zamířil na síť. Emilio Gómez těžké podání vrátil a čekal, co bude následovat. Po neskutečném voleji s obrovskou spodní a boční rotací za míčkem ani nevyběhl. Ekvádorský hráč mohl v danou chvíli pouze smeknout před šikovností svého soka.

Ani magický úder však misky vah nepřevážil na stranu Novikova. Ten po setech 1:6 1:6 na challengeru v Dallasu skončil.