Březina dostal pochvalu od trenéra. Rázem je z něj favorit ME

Krasobruslař Michal Březina dostal do trenéra Rafaela Arutjunjana pochvalu za volnou jízdu ve finále Grand Prix. Českého reprezentanta teď čeká pár dní volna, než začne přípravu na mistrovství Evropy. Na lednový kontinentální šampionát v Minsku pojede díky podzimním výkonům jako favorit na medaili.

Březina si ve volné jízdě ve Vancouveru navzdory pádu při úvodním čtverném salchowu vylepšil osobní rekord, ale klesl na čtvrté místo za Korejce Čcha Čun-hwana. Kouče potěšil. "Trenér byl spokojený. Říkal sice, že ho mrzí ten salchow, že to mohlo asi na tu medaili vyjít, kdybych tu kombinaci na začátku udělal, ale ten zbytek byl úplně v pohodě. Všechno bylo zajeté tak, jak jsem to natrénoval. Neměl nic špatného, co by mi řekl," řekl Březina v telefonickém rozhovoru ČTK.

Také on sám celé finále Grand Prix ve Vancouveru hodnotil pozitivně. "Myslím, že to byl docela povedený návrat do finále. Že se povedl, i když tam byla jedna chybička. Myslím, že jedna chyba ve dvou programech není zas takový problém," uvažoval osmadvacetiletý krasobruslař, který se do finálové šestice dostal poprvé od roku 2011. Chybovali i jeho soupeři. "Je pravda, že ani jeden z nás nezajel čistý program," poznamenal Březina.

Vydařený podzim pro něj je vlastně návratem do světové špičky. "Asi jo, i když já se na to až takhle úplně nedívám. Beru to spíš tak, že dělám svou práci v tréninku. A asi ji dělám dobře, protože se konečně ta práce odráží v závodech," pochvaloval si.

Pomáhá mu, že v tréninku jezdí celé jízdy. "Jezdíme jízdy tak, že přijdu na led a jedu bez rozjížďky, bez rozcvičky. Prostě se postavím na led a jedu jízdu. Pak v tom závodě je to pro mě jednodušší," vyprávěl krasobruslař, který se připravuje v Kalifornii. Nerozhodí ho proto, když nastupuje později po rozjížďce a cítí se být ztuhlý. "Vím, že když na ten led vlezu a nejsem úplně rozjetý, tak jsem schopný to odjet."

Teď si od tréninku na chvíli odpočine. "Určitě si pár dní volna dám, ale ještě nevím kolik. Možná dva tři," přemítal. Na stadion ale bude muset, protože připravuje mladé krasobruslaře. "Mám tam asi tři čtyři děcka, který na mě čekají, až se vrátím."

Vnímá, že se hovoří o tom, že by s podzimní formou mohl na lednovém ME získat medaili. Zatím jediný cenný kov z velké seniorské akce vybojoval v roce 2013 v Záhřebu, kdy skončil na evropském šampionátu třetí. "Když přijedu na to mistrovství Evropy připravený a odjedu to tak, jak jsem to odjel tady v té první polovině sezony, tak ten výsledek bude tam, kde má být," naznačil Březina.