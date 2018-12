Krasobruslařská legenda se loučí. Na ledě chystá pompézní show

Krasobruslař Jozef Sabovčík v příštím roce definitivně uzavře kariéru. Pětapadesátiletý držitel bronzové medaile z olympijských her 1984 v Sarajevu chystá na listopad do Ostravy a Bratislavy show s názvem Fire on Ice, které se zúčastní galerie světových šampionů, olympijských medailistů i řada domácích hvězd.

"Stále se považuji za Čechoslováka, i když jsem se legálně vystěhoval do USA v roce 1987," řekl Sabovčík na dnešním setkání s novináři v Brně, kde exhibici představil. Místo pro rozlučku nevybral náhodně. Show uvidí diváci ve dvou městech, kde se konaly evropské šampionáty - v Ostravě 6. listopadu a v Bratislavě 7. listopadu.

"Dlouho jsem uvažoval, zda mám svoji kariéru ukončovat takto oficiálně, nebo jen potichu zmizet ze scény. Ale zájem krasobruslařských hvězd mě přesvědčil o první variantě," uvedl Sabovčík. "Představit se na závěr kariéry před českým a slovenským publikem bude pro mě mimořádně emotivní moment," zdůraznil.

Po jeho boku nebude na rozlučkové show chybět český krasobruslař a mistr Evropy Tomáš Verner. "Jsem nadšený, že se mohu podílet na jedinečné akci, věnované legendě našeho sportu. Věřím, že zájem bude obrovský, a těším se na skvělou atmosféru, kterou diváci v Česku a na Slovensku umějí vytvořit," vzkázal Verner, ambasador loňského ME v Ostravě.

Na exhibici obují brusle i mistři světa Alexej Jagudin a Javier Fernández. "Mám rozpracovaných několik projektů, ale vyhradil jsem si čas na tuhle jedinečnou show s mými přáteli," uvedl Fernández.

Sabovčík nyní kromě trénování v USA konzultuje tréninky s českou jedničkou Eliškou Březinovou. "Byla u nás v Salt Lake City na závodech, iniciativu směrem ke mně vyvinul její otec a trenér. Dnes v době videa a internetu není problémem poradit i přes oceán," přiblížil Sabovčík.

Od roku 1995 žije v Salt Lake City. "Na ledě jsem jako trenér šest dní v týdnu. Před pár lety jsem ještě skákal trojité skoky, pak jsem byl ale na operaci kolena a kloub mě v tak náročných skocích už omezuje," řekl otec dvou synů, kteří ale v jeho krasobruslařských šlépějích nekráčejí.