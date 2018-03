Senzace! Ledecká dojela v Turecku druhá a má malý glóbus

Snowboardistka Ester Ledecká skončila týden po olympijském zlatu druhá v paralelním obřím slalomu na Světovém poháru v tureckém Kayseri. Podruhé v kariéře si tak zajistila malý glóbus v této disciplíně. Ve vyřazovacích jízdách nestačila až ve finále na Rusku Milenu Bykovovou.

V hodnocení obřího slalomu má Ledecká před posledním obřím slalomem sezony nedostižný náskok a disciplínu ovládla stejně jako předloni. "Je to otázka všech závodů, které jsem zajela. Všechny jsem si užila a mám z toho radost," řekla v nahrávce pro média.

Navíc vede i celkové pořadí paralelních disciplín, které může vyhrát potřetí za sebou. Před Němkou Ramonou Hofmeisterovou, která v Turecku po nemoci nestartovala, v něm má náskok 1610 bodů a do konce zimy zbývají dva závody. Rozhodnout může už příští týden v obřím slalomu ve švýcarském Scuolu, na závěr je ještě slalom ve Winterbergu, ale možná tam ani nebude muset jezdit.

Dvaadvacetiletá Ledecká poprvé v sezoně nevyhrála kvalifikaci a v Kayseri v silném větru postoupila z třetího místa. "Soupeřky zajely skvělé jízdy, jsou šikovné," prohlásila a ke svým jízdám dodala: "V kvalifikaci jsem z toho neměla dobrý pocit, který bych chtěla mít, a věděla jsem, že jsem tam udělala spoustu chyb."

Závod provázelo drobné sněžení a především silný vítr. "Foukalo podle mě minimálně sto kilometrů za hodinu a stejně se to odjelo. Bylo to hodně divoké," popsala Ledecká s tím, že organizátoři museli sundat nahoře stan. "Všechno lítalo. A při prohlídce finále jsem měla co dělat, abych se udržela na nohou, ale mám radost, že se to nakonec odjelo a takhle pěkně to dopadlo," řekla.

Před finále se proto snažila změnit styl jízdy. "Protože trať byla měkká a nedalo se do toho moc opřít. Navíc i stavba branek byla trošku jiná, než jsme zvyklé. Nakonec jsem se do toho dostala a začala jsem si to užívat," poznamenala Ledecká.

V první vyřazovací jízdě porazila Rusku Natalii Sobolevovou, ve čtvrtfinále v repríze olympijského finále Němku Selinu Jörgovou a v semifinále Rakušanku Danielu Ulbingovou. O šestou výhru v SP v sezoně Češku připravila až vítězka kvalifikace Bykovová, s kterou Ledecká prohrála o 44 setin sekundy. "Jezdila skvěle a jistě. Jízdy se jí dařily a gratuluju jí k první výhře ve svěťáku," řekla Ledecká.

Na olympiádě v Pchjongčchangu vyhrála Ledecká paralelní obří slalom a z Koreje si odvezla dvě zlaté medaile, jelikož se předtím výhrou v lyžařském superobřím slalomu postarala o jedno z největších překvapení her. Jako první žena tak zvítězila na jedné zimní olympiádě ve dvou různých sportech.