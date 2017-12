VIDEO: Vypnulo vázání? Nevadí! Polák dojel sjezd na jedné lyži

Dojel sedmašedesátý s více než pětatřicetivteřinovou ztrátou na vítězného Itala Parise. Přesto se třiadvacetiletý polský lyžař Pawel Babicki stal během čtvrtečního sjezdu v Bormiu do jisté míry hrdinou. Zhruba po čtyřiceti vteřinách jeho jízdy mu totiž vypnulo vázání u levé lyže, která odklouzala daleko od polského závodníka. On se ale nevzdal a náročný sjezd na prudkém zledovatělém svahu Stelvio dokončil.



Ano, čtete dobře, Babicki nedbal na chybějící část výstroje, která je pro jeho sport dost zásadní, a pokračoval po vytyčené trati dál. Lyže mu přitom zůstala jen na pravé noze. On se ale pokaždé dokázal udržet mezi předepsanými brankami, takže mohl být i klasifikován v celkovém pořadí. Logicky jako suverénně poslední.



Na jedné lyži totiž pochopitelně nemohl být tak rychlý, jako kdyby kopec sjížděl s kompletní výbavou. Až na pár drobných zavrávorání však ukázal, že technika jeho jízdy je vynikající a v cílové rovince si dokonce dovolil i mírné přikrčení do sjezdového postoje.







Na první pohled vše vypadá relativně jednoduše, v případě jakékoliv drobné chyby však Babicki riskoval dost ošklivý karambol. Podobný kousek si v roce 2005 dovolil i slavný Američan Bode Miller, kterému pak trenéři důrazně domlouvali, aby příště už nic takového nedělal a jen v poklidu zastavil.

Třiadvacetiletý Pawel Babicki zatím na výraznější kariérní úspěch čeká, do Světového poháru teprve pozvolna nakukuje. V Bormiu šlo o jeho druhý start, v tom prvním dojel před rokem v italské Val Gardeně devětapadesátý. Jinak objíždí především závody nižších kategorií, na lednové Zimní univerziádě v kazašském Almaty obsadil závodník z Varšavy šesté místo v superobřím slalomu.