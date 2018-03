Ledecká dojela ve sjezdu jedenáctá, vyhrála Vonnová

1. Vonnová (USA) 55,65, 2. Goggiaová (It.) -0,06, 3. McKennisová (USA) -0,28, 4. Rebensburgová (Něm.) -0,33, 5. Fluryová (Švýc.) -0,37, 6. Schnarfová (It.) -0,43, 7. Weiratherová (Licht.) -0,49, 8. Johnsonová (USA) -0,56, 9. Schmidhoferová (Rak.) -0,69, 10. N. Fanchiniová (It.) -0,71, 11. Ledecká (ČR) -0,77. Konečné pořadí sjezdu (po 8 závodech): 1. Goggiaová 509, 2. Vonnová 506, 3. Weiratherová 394, 4. Hütterová (Rak.) 272, 5. Shiffrinová (USA) 256, 6. Gisinová (Švýc.) 240, ...22. Ledecká 94. Průběžné pořadí SP (po 36 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1673, 2. Holdenerová (Švýc.) 1068, 3. Rebensburgová 897, 4. Vlhová (SR) 864, 5. Goggiaová 858, 6. Weiratherová 847, ...61. Ledecká 101, 114. Capová 12, 118. Pauláthová 8, 119. Dubovská (všechny ČR) 7.