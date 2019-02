Dotace nebudou! Proč? Děti necvičí, kluby je nemají kde brát.

Část sportovních klubů a tělovýchovných jednot v Česku se potýká s nedostatkem dětí a mladých lidí, kvůli kterému nemohou žádat o dotace z ministerstva školství. Kolem 2400 sportovních klubů registruje v současnosti méně než 12 členů ve věku šesti až 23 let. V polovině z nich necvičí ani jedno dítě. Vyplývá to z průzkumu, který mezi svými členy udělala Česká unie sportu (ČUS). Celkem se ho zúčastnilo 7300 klubů a jednot informoval mluvčí ČUS Jiří Uhlíř.



Příspěvky na fungování a činnost klubů mohou kluby čerpat v dotačním programu Můj klub, který spravuje ministerstvo školství. Sportovní jednota z něj obdrží peníze, pokud registruje alespoň 12 členů ve věku od šesti do 23 let. To však nesplňuje 2400 z nich, uvedl Uhlíř.

"V drtivé většině se jedná o kluby, které fungují v menších městech či na vesnicích a nemají děti kde brát," vysvětlil předseda ČUS Miroslav Jansta. Tyto kluby podle něj také často nemají peníze na nábor a svůj větší rozvoj, a mladé sportovce jim tak často odebírají kluby z větších měst. "Samozřejmě může jít také o případy klubů, jež se na tuto (dětskou a mládežnickou) věkovou skupinu vůbec nezaměřují," doplnil.

O dotace na letošek tak podle Uhlíře nemohlo žádat 35 procent sportovních klubů a jednot sdružených v ČUS. Dalších 42 procent jich o ně požádalo. Zbytek, tedy kolem 23 procent, se o dotace na podporu sportu dětí a mládeže nezajímalo, zjistila ČUS.

Důvodem nezájmu o dotace byla podle Jansty často složitost administrace. "Je však třeba dodat, že pro letošní rok ministerstvo školství výrazně veškerou byrokracii ulehčilo, což je dobře," podotkl.

Program Můj klub navázal na dva dřívější, ze kterých šly peníze zvlášť na sportování mládeže ve sportovních jednotách a zvlášť na údržbu a provoz sportovních zařízení. Letos ministerstvo na program vyhradilo 1,5 miliardy korun, což je přibližně o 600 milionů korun víc než loni. Celkem je letos v rozpočtu na sport vyčleněno sedm miliard korun.

Loni podle ministerstva školství vzrostla podpora klubů meziročně o 30 procent. Průměrná výše dotace na jeden klub se zvýšila ze 176.000 na přibližně 218.000 korun, vypočetl úřad. Zástupci sportovců si ale stěžovali na to, že jim nestačí peníze na provoz sportovišť, jejichž současný stav je velmi zanedbaný.

Zejména kluby z pohraničních oblastí ČR podle ČUS často nemají peníze na kvalitní program pro děti. Z loňského průzkumu ČUS vyplynulo, že 76 procent tělovýchovných jednot nemá dost peněz na svoji základní činnost, dodal Uhlíř.