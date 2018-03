Kovalčuk přemýšlí o úprku za moře. Chce získat Stanley Cup.

Ke vstupu do Triple Gold Clubu mu schází už pouze jediná trofej. Ruskému hokejistovi Iljovi Kovalčukovi chybí do sbírky triumf v zámořské NHL. A právě kvůli zisku Stanleyova poháru se chce 34letý kanonýr vrátit po pěti letech do slavné kanadsko-americké hokejové soutěže. Sám ještě neví, do jakého týmy by to bylo.

Kovalčuk sice nyní bojuje s Petrohradem o zisk Gagarinova poháru v KHL, ve který by triumfoval potřetí za pět let. Nicméně ruský útočník už myslí i o nadcházející sezóně, kterou už by chtěl strávit v zámoří, kam by se vrátil poprvé od roku 2013, kdy utekl z New Jersey do rodné vlasti. "V dubnu mi bude 35, stanu se volným hráčem bez omezení. Potřebuji k sobě tým, který uspokojí mou touho hrát," řekl ruský střelec tamější televizi Matč TV.

Jednou z variant je i návrat do NHL, který v případě Kovalčuka nabral reálnější obrysy poté, co získal v týmu Olympijských atletů z Ruska zlatou medaili na únorových zimních hrách v korejském Pchjongčchangu. "Kdybych se nepokusil získat ještě Stanley Cup, vyčítal bych si to, až bych byl starší," prozradil Kovalčuk. V zámoří by rád strávil ještě několik sezón. "V létě zjistím, jaké mám možnosti," konstatoval vzápětí.

K návratu do zámoří ho přiměl jeho spoluhráč z reprezentace Pavel Dacjuk, jenž se díky vítězství v olympijském stal 28. hráčem Triple Gold Clubu tedy elitní společnosti hokejistů, kteří v kariéře vyhráli mistrovství světa, zimní olympijské hry a Stanley Cup. "Pravděpodobně díky němu mám touhu znovu se tam vrátit. Pokusím se ještě o šanci v NHL. Stanley Cup ještě nemám" netajil se Kovalčuk. Momentálně se však podle vlastních slov soustředí myšlenkami na play-off s Petrohradem na zisk Gagarainova poháru, s kterým ho vybojoval již v letech 2015 a 2017.

Kovalčuk se s NHL rozloučil po jedenácti sezonách v roce 2013. Dohodl se na ukončení smlouvy s New Jersey, kde měl přitom platný kontrakt ještě na jedenáct let za 77 milionů dolarů. "Přišel jsem tehdy za generálním manažerem New Jersey Louem Lamorellem a dal mu najevo, že chci jít domů. Řekl mi, že jsem blázen a dobře si své rozhodnutí rozmyslel," vzpomínal ruský hokejista na tehdejší úprk z NHL. Za Atlantu a New Jersey odehrál v NHL 816 zápasů, v nichž si připsal stejný počet bodů za 417 branek a 399 asistencí.