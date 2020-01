Frolík má po přestupu k Šavlím první bod

Útočník Michael Frolík si připsal v NHL po výměně z Calgary do Buffala první bod v novém působišti. Kladenský odchovanec, který za Sabres nastoupil potřetí, pomohl asistencí k výhře 5:1 v Detroitu. Jonathan Huberdeau podpořil gólem a přihrávkou kanonádu Floridy při výhře 8:4 nad Torontem a v historické klubové produktivitě předstihl vedoucího Olliho Jokinena. Na kontě má nyní 420 bodů za 143 gólů a 277 asistencí.

Buffalo po třinácti minutách vedlo již 3:0. Dvě branky vstřelil Evan Rodrigues, třetí přidal v oslabení Zemgus Girgensons z úniku, do kterého se dostal poté, co Robby Fabbri nezachytil na modré čáře nepřesnou přihrávku Filipa Zadiny. Český útočník si připsal dva záporné body stejně jako Filip Hronek, jehož poslal při úvodní brance tvrdě k ledu Curtis Lazar.

Detroit v 32. minutě snížil, ale hosté na začátku třetí třetiny dvěma góly během 65 sekund odmítli další drama. U čtvrté trefy asistoval Frolík. Po jeho střele od modré čáry získal puk Lazar a přenechal ho Zachu Bogosianovi. Defenzivní obránce se prosadil po hezké akci: najel si od mantinelu do středu hřiště a bekhendem dal první gól v sezoně.

Huberdeau se do statistik zapsal poprvé ve 33. minutě, kdy povedeným bekhendovým blafákem zvýšil z protiútoku už na 7:1. Kanadský útočník si rekordní bod připsal ve třetí třetině. Po jeho přihrávce Mike Hoffman svým druhým gólem v zápase skóre uzavřel.

"Je to úžasné, máme za sebou další skvělý večer. Nemohl jsem chtít víc," řekl Huberdeau. "Výborně jsme začali, povedla se nám i druhá třetina. Trošku to zdramatizovali, ale ustáli jsme to. Když každý hraje takhle, jsme jedním z nejlepších týmů v lize. Mám z toho radost, navíc ta historie... Dnes si to s rodinou užiju," dodal.

V kabině Toronta naopak vládlo rozčarování. "Pustili jsme je do příliš mnoha přečíslení. Nechali jsme naše gólmany na holičkách," zlobil se autor dvou gólů Mitch Marner. "Je to facka. Alespoň nám to připomnělo, jak nesmíme hrát," doplnil kouč Sheldon Keefe. Naprázdno vyšel jeho svěřenec Auston Matthews, který v tabulce střelců ztrácí z druhého místa čtyři góly na Davida Pastrňáka.

V klubovém historickém pořadí se posunul i Jevgenij Malkin, který pomohl Pittsburghu dvěma přihrávkami k výhře 4:3 po nájezdech na ledě Arizony. Ruský útočník zaznamenal už 642. asistenci v barvách Penguins a přeskočil v této statistice třetího Jaromíra Jágra. Rozstřel rozhodl v osmé sérii Teddy Blugers. Jeho spoluhráč Dominik Simon mohl rozhodnout o kolo dřív, ale trefil tyč.

Mužstvem víkendu je New Jersey. Jeden z nejhorších týmů Východní konference získal nejdříve skalp lídra soutěže Washingtonu po výsledku 5:1 a v neděli porazil 3:1 Tampu Bay, která nastupovala se sérií deseti výher. Ani zlepšené výkony ale nezachránily generálního manažera Devils, Ray Shero byl vlastníkem Joshem Harrisem po necelých pěti sezonách odvolán.

"Porazili jsme dva nejlepší týmy v lize ve dvou dnech. To svědčí o naší síle. Druhou stránkou mince ale je, že jsme přišli o skvělého vůdce, mentora a kamaráda. On je tím důvodem, že jsme všichni v této kabině," uvedl útočník New Jersey Blake Coleman. Klub už na špatný start do soutěže reagoval začátkem prosince i propuštěním trenéra Johna Hynese. Za Tampu nastoupil Ondřej Palát, jenž předchozí zápas vynechal pro problémy s nohou.