Prokopa v první etapě zradil motor, nic ovšem nevzdává

Měl být jedním z favoritů, ale první etapu poznamenaly technické problémy. Martinu Prokopovi selhala elektronika v autě. Pořadateli označený aspirant na titul letošní Rallye Dakar mezi automobily tak neřešil souboj na dálku s ostatními, jako spíš hlavně se svým vozem. Do zbytku nejtěžšího závodu na světě ho tak čeká složitý úkol smazat dvacetiminutové manko ze zadních pozic. A napodruhé si nevedl vůbec zle, když skončil druhý.

Neujel ani kilometr, když se mu zastavilo auto. Následně znovu a poté ještě jednou. Martin Prokop nemohl Rallye Dakar 2019 snad začít hůře. Potíže ho potkaly hned po startu. "Když se tak stalo potřetí, tak se motor zastavil úplně a nevěděli jsme, co s ním je. Prostě se točil a nechtěl chytit," popisoval jezdec nevěřícně v Pisce - cíli první etapy. Původní plán dojet na předních pozicích a následně ideálně útočit na umístění mezi nejlepšími vzal zasvé. Teď bude muset smazávat ztrátu se zadních pozic.

Na první místo přitom Prokop ztrácí dvacet minut. Přesně tak dlouho trvala konzultace s týmem, než na dálku zjistili, v čem tkví příčina vypínání motoru. "Zjistili jsme, že hlavní odpojovač je někde přerušený. Těžce jsme se dostávali do svazků, abychom propojili dva dráty," popisoval Prokop odstraňování závady. Teď ho čeká nelehký úkol. Na obtížné trati manko smazat. "Na takhle krátké etapě to je strašná ztráta, která nás posune strašně dozadu. Je to Dakar," konstatoval obhájce sedmého místa z loňského roku.

Místo útoku na pozice v popředí čeká boj hlavně se sebou samým. Hlavně neztratit na obtížném terénu chladnou hlavu. "Jediná strategie je dostat se co nejrychleji dopředu, aby koleje nebyly ještě rozježděné. Musíme co nejdříve auta předjet. Pár dní to může trvat, ale věřím, že do cíle budeme šlapat," přiblížil Prokop plán pro nadcházející etapy.

Že se Prokopovi něco na trati stalo, nechtěl věřit ani jeho týmový kolega Tomáš Ouředníček, který je na Dakaru spíše doplňujícím partnerem a jeho úkol je hlavně pomáhat Prokopovi v boji o medailová umístění. "Říkali jsme si, že to není možné. Usoudili jsme ale, že měl nějaké trable," řekl Ouředníček. Tomu fanoušci podali informace pomocí zpráv. "Psali nám, jak to, že máme ztrátu deset minut na vítěze a Martin dvacet," dodal.

I jeho potkaly v průběhu 84 kilometrů dlouhé etapy technické problémy. "Při pomalé jízdě se začal vařit benzin. Auto se téměř zastavilo, ale jelo dál, až jsme se dostali z řečiště, kde se zase rozjelo," vysvětlil Ouředníček, kterému po úvodním prologu patří 25. pozice.