Baseballisté řeší rasismus. Logo, jež vydělává krvavé peníze?

Baseballový klub Cleveland Indians přestane od příštího roku používat znak se šklebícím se indiánem. Majitel klubu tak učinil po dohodě s vedením zámořské soutěže MLB a dlouhotrvající kritice a žalobám kvůli tomu, že jde o rasistické logo.

Cleveland používal karikaturu náčelníka Wahoo od roku 1947, v posledních letech však kritika ze strany indiánů zesílila. Klub proto použití znaku postupně omezoval, až od příštího roku zcela zmizí z dresů. Poté už bude indián pouze na minimu suvenýrů k dostání výhradně v Clevelandu, aby klub nepřišel o ochrannou známku.

"MLB chce v baseballu vybudovat kulturu pestrosti a inkluze, proto jsme v uplynulém roce zahájili se zástupci indiánů diskuzi o znaku Clevelandu," uvedl v prohlášení komisionář soutěže Rob Manfred. "Majitel klubu Paul Dolan dal jasně najevo, že pro spoustu fanoušků je znak důležitý, ale přesto uznal, že jeho používání je nadále nepřijatelné," dodal.

Předseda organizace indiánů z Ohia Philip Yenyo by však šel ještě dál. "Jsem nadšený, ale proč to neudělali už teď? Asi ještě chtějí vydělávat krvavé peníze," prohlásil s tím, že by Cleveland měl také v názvu přestat používat slovo indiáni. "Když nezmění název, pořád budou na zápasy chodit fanoušci v čelenkách a s pomalovanými obličeji," dodal.

Kritice kvůli názvu nedávno čelil také celek ligy amerického fotbalu Washington Redskins, ale nejvyšší soud se ho zastal s tím, že nemůže přijít o ochrannou známku jen kvůli tomu, že někoho název a logo uráží. Naopak například univerzitní a středoškolské týmy ze Stanfordu, Illinois a Dartmouthu už indiánské motivy z názvů a znaků odstranily.