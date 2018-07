Skvělý Sagan! Na letošní Tour vyhrál už třetí etapu

Slovenský cyklista Peter Sagan si na letošní Tour de France připsal třetí etapové vítězství a vyrovnal tak svá nejlepší vystoupení z let 2012 a 2016. V závěrečném spurtu 13. etapy dnes porazil Nora Alexandera Kristoffa a domácího Arnauda Démareho.

Žlutý dres lídra s přehledem uhájil Brit Geraint Thomas. Po dvou triumfech v předchozích dvou dnech dojel tentokrát v poklidu v hlavním poli na 25. místě. Před kolegou z týmu Sky a obhájcem titulu Chrisem Froomem dál vede o 1:39 minuty.

Kapitán stáje Bora-hansgrohe po třech náročných dnech v horách ovládl sprinterský dojezd 169,5 km dlouhé trati z Bourg d'Oisans do Valence. Sagan zaútočil zezadu a vítězstvím si pojistil vedení v bodovací soutěži. V zeleném dresu nejlepšího sprintera má nyní před Kristoffem náskok 228 bodů.

"Tahle etapa pro nás byla jako kousek zlata. Byla rovinatá a všichni si mohli trochu orazit," řekl osmadvacetiletý Sagan. Sám ale útok na vítězství málem prováhal. "Začal jsem trošku pozdě. Snažil jsem se posunout dopředu a držet se Kristoffova zadního kola. Jsem rád, že to vyšlo," popsal.

V sobotu cyklisty čeká návrat do kopců. Po startu v Saint-Paul-Trois-Chateaux peloton zamíří do Francouzského středohoří, do cíle v Mende musí jezdci překonat čtyři vrchařské prémie nižších kategorií.