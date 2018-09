Blíží se konec? Lyžařka Vonnová plánuje poslední sezonu

S velkým oznámením přišla americká lyžařka Lindsey Vonnová. Na sociální síti Instagram se fenomenální Američanka svěřila, že plánuje po této sezoně ukončit kariéru. Podle olympijské vítězky ze sjezdu bude však také záležet na tom, jestli překoná rekord v počtu vítězství ve Světovém poháru.

Všechno se to seběhlo na Instagramu, konkrétně v rubrice "Zeptejte se mě na cokoliv". Jeden ze zvědavých fanoušků položil Vonnové dotaz, jak dlouho ještě plánuje závodit. K překvapení všech přišla ne příliš optimistická odpověď. "Tohle je poslední sezona mojí kariéry," odvětila.

Zároveň také uvedla, že plánovaný konec ještě není definitivní. Na následnou otázku, co by dělala, pokud by nedokázala překonat rekord Ingemara Stenmarka v počtu triumfů ve Světovém poháru, odpověděla neurčitě. "Těžká otázka, neznám odpověď," pravila.

Samozřejmě, že pokoření tak věhlasného rekordu, je obrovskou motivací. Americké lyžařce chybí k překonání legendárního Švéda čtyři triumfy. V současné chvíli má třiatřicetiletá suverénka na kontě celkem 86 vítězných závodů. Pro Vonnovou by se jednalo o splněný sen.

Je pravda, že poslední roky byly ve znamení častých zranění. V únoru 2016 si olympijská vítězka protrpěla zlomeninu nohy. Když se k tomu připočtou vleklé problémy s kolenem a další drobné komplikace, kvůli kterým téměř rok neokusila závodní zátěž, je jasné, že myšlenky na odchod ze scény přijdou na mysl.

I když v loňském roce opět patřila k nejlepším (vyhrála pět závodů SP a získala bronz na ZOH ve sjezdu), pouze ona dobře ví, jak je na tom zdravotně. I v případě ukončení kariéry po příští sezoně by se jistě dočkala ovací ve stoje od každého, kdo sympatickou blondýnu někdy viděl závodit. Úspěchů si vyjezdila více než dost.