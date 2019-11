Třinec porazil Boleslav, západočeské derby pro Plzeň

Hokejisté Třince zdolali v 18. kole extraligy na svém ledě Mladou Boleslav 3:0. Domácí gólman Petr Kváča kryl 27 střel a v soutěži v den, kdy povýšil na místo brankářské jedničky, vychytal první čisté konto v kariéře. Navrch si připsal asistenci u třetí branky. Góly Ocelářů vstřelili Aron Chmielewski, Štěpán Novotný a Vladimír Dravecký. Úřadující mistr nedostal gól ve druhém utkání za sebou.

Předchozí nulu Třince si připsal Patrik Bartošák, který se dohodl s Oceláři na ukončení kontraktu. Účastník letošního mistrovství světa přerušil kariéru kvůli psychickým problémům, které řešil alkoholem, a rozhodl se podstoupit léčení.

Jeho místo zaujal Kváča a hned v prvním střídání mu zatrnulo, střelu Štastného z mezikruží ale zastavila tyč. Ve zbytku třetiny se hrál velmi svižný hokej, s minimem přerušení i gólových šancí.

Ráz zápasu udála prostřední část, ve které Třinci svědčila hra ve čtyřech na obou stranách. Během dvou minut se ve dvou šancích ocitl Gernát. Poprvé mu v úniku Krošelj vystihl blafák, který proslavil Peter Forsberg, a zasáhl pravým betonem. Ve druhém případě si slovenský obránce už položil hostujícího gólmana, ale bekhendem trefil jen brankovou konstrukci.

Oceláři se přesto ujali vedení: u zadního mantinelu vybojovali puk Kundrátek s Ondřejem Kovařčíkem, který našel mezi kruhy skórujícího Chmielewského. Po podobné akci mohl zvýšit Hrehorčák, ale Krošelj skvěle zakročil. Domácí hráli velmi obětavě v obraně, jen Doudera měl po dvou třetinách pět zblokovaných střel, a co prošlo, s tím si poradil bezchybný Kváča.

Třinec v úvodu třetiny bez problémů hájil těsný náskok, dokonce přidal pojistku. Draveckého střelu vyrazil Krošelj před sebe, Hrňa přikopl puk do strany Novotnému, před nímž zívala zcela prázdná branka. Očekávaný nápor hostí dlouho nepřicházel, ale přesilové hře Stránský rozezvučel Kváčovu tyč.

Mladá Boleslav se odhodlala ke hře bez brankáře už dvě a půl minuty před koncem, ale inkasovala z hole Draveckého potřetí. Asistenci si připsal i Kváča, který po nahození rychle vyklepal puk z lapačky pro Musila, který poté přihrál slovenskému útočníkovi. Kváča poté ještě málem v posledních sekundách o nulu přišel, ale tečovaný puk s vypětím všech sil vyrazil.

Západočeské derby nabídlo drama se šťastným koncem pro Plzeň

Hokejisté Plzně porazili v 18. kole extraligy Karlovy Vary 4:3 a upevnili si pátou výhrou v západočeském derby za sebou druhou pozici v tabulce. Zajímavý souboj přinesl dva obraty ve skóre. Energie se nejprve třemi trefami v prostřední části dostala po prohrané první třetině do vedení, ale domácí si díky dvěma využitým přesilovkám, kdy vždy skóroval Luboš Rob, vzali vedení zpět. Rozhodující gól padl v čase 56:10. Plzeň tak vyhrála počtvrté v řadě a Energie naopak potřetí za sebou nebodovala.

Hosté vstoupili do utkání aktivněji, při vyloučení plzeňského Vráblíka ale přesilovkový pokus Rachůnka bez přípravy z levého kruhu stačil Frodl zastavit. Za chvíli se zaskvěl také jeho gólmanský protějšek Novotný, který během početní výhody domácích zlikvidoval Gulašovu ránu.

V sedmé minutě už se Indiáni radovali, když Budíkovo nahození skončilo díky Kantnerově cloně v síti. Hráči Energie nedokázali odpovědět během další přesilovky a naopak v závěru první třetiny se s vypětím všech sil ubránili v oslabení tři proti čtyřem.

Po pauze sice pokračovala střelecká převaha domácích, ale ve 24. minutě po nenápadné akci přiťukl Vondráček puk Skuhravému a ten zblízka vyrovnal na 1:1. O chvíli později po přečíslení dvou na jednoho zahrozil Raška a v 28. minutě plzeňské zaváhání v rozehrávce potrestal z mezikruží přesnou střelou do levého horního růžku Beránek. Hosté spoléhali na brejky a po jednom z nich nebezpečně pálil Mikúš.

V polovině utkání zesílil nápor domácích, skvělý Novotný ovšem zastavil střelu nekrytého Kracíka, vzápětí vleže nedovolil skórovat Malátovi a zneškodnil i Čerešňákův bekhendový blafák po drzém průniku. Když se v další gólové šanci opět neprosadil sedmnáctiletý Malát, udeřilo překvapivě na druhé straně, když se z opakované dorážky prosadil v 35. minutě Raška. Dvě minuty nato domácí vrátilo do hry vyloučení Grígera, které potrestal kontaktní brankou na 2:3 po nechytatelné ráně z voleje Rob.

Od začátku závěrečné dvacetiminutovky se Indiáni tlačili ve snaze o srovnání skóre dopředu. Hosté čekali na protiútoky. Zakončení Flekova úniku překazil Budík a napravil předchozí vlastní chybu na modré čáře. Beránkův pokus po rychlém přečíslení zneškodnil včasným skluzem Frodl, na druhé straně v 50. minutě neprostřelil zblízka Novotného Eberle a Vráblík trefil břevno.

Radost plzeňským fanouškům v zaplněnému hledišti přinesl až Gulašův průnik v 52. minutě, který plzeňský kapitán ozdobil bekhendovým vyrovnáním na 3:3. Rozjetí domácí mohli rychle rozhodnout, hosté však zásluhou Novotného přežili Budíkovu gólovou šanci a odolali i při Koblasově vyloučení.

Energii srazil až trest pro Vondráčka za zdržování hry. Po Gulašově ideální přihrávce totiž pálil do odkryté branky Rob a v 57. minutě dokonal plzeňský obrat. Půldruhé minuty před sirénou odmítl Frodl při karlovarské power play pohotovým rozklekem proti Flekově dorážce prodloužení.

Bílí Tygři s Hrachovinou v brance přejeli Litvínov

Hokejisté Liberce porazili v 18. kole extraligy na svém ledě Litvínov hladce 6:1 a připsali si čtvrtou výhru v řadě. Předposlední Verva naopak prohrála sedmý z posledních devíti zápasů. Čtyřmi asistencemi se blýskl útočník Michal Bulíř. Vítězný extraligový debut prožil brankář Dominik Hrachovina, který přišel na sever Čech z Ambri-Piotty.

Právě Hrachovina si připsal první zákrok utkání, s Gerhátovou střelou ale neměl větší potíže. Na druhé straně zahrozil Bulíř, také Janus byl připraven. Poté se hostující obranou protáhl Šmíd a našel před brankou volného Filippiho, Janus se ale dokázal včas přesunout.

Z rychlého brejku se do šance dostal Lukeš, z dobré palebné pozice ale přestřelil. První přesilovku utkání si zahráli Liberečtí a Janus měl plné ruce práce se střelami Bulíře a Hudáčka. Z mezikruží se neprosadil ani Marosz.

Na začátku druhé části měl dobrou příležitost Ščotka, jeho střela ale skončila těsně vedle. V 26. minutě už však šla Verva do vedení. Hanzl posunul kotouč Baránkovi a ten střelou nad Hrachovinovo rameno otevřel skóre. Druhý gól hostů mohl přidat záhy Myšak, v situaci dva na jednoho ale ideálně netrefil skákající kotouč.

V polovině utkání tak bylo vyrovnáno, když Dernerovo nahození od modré čáry tečoval před Janusem Hudáček. Vedení mohl hostům vrátit Hanzl, Hrachovina ale jeho střelu ukryl v lapačce. Udeřili tak znovu domácí, kteří ve 33. minutě využili zásluhou Filippiho přesilovou hru.

V aréně ještě neutichla radost ze vstřeleného gólu a Liberec se radoval znovu. Za 37 sekund zvýšil na dvoubrankový rozdíl ranou k tyči Vlach. Litvínovští v této fázi hry zcela vypadli z role a před Hrachovinu se dostávali jen sporadicky.

Domácí pokračovali v nastoleném tempu také ve třetím dějství a ve 44. minutě už vedli o tři góly. Hudáček našel volného Ordoše, který pohodlně zametl kotouč do odkryté branky. Hosty mohl vrátit do zápasu Hanzl, Hrachovina ale vytáhl důležitý zákrok.

Verva ještě zkoušela s výsledkem něco udělat, narážela však na pevnou obranu domácích. Prosadili se tak znovu Bílí Tygři, pátý gól přidal po individuální akci Šmíd. Dvě minuty před sirénou ještě upravil na konečných 6:1 druhou brankou v utkání Hudáček.

Vítkovice mohou slavit po obratu s Brnem

Hokejisté Vítkovic udolali v 18. kole extraligy Brno 4:3 po nájezdech, přestože už prohrávali o tři góly. Během devíti minut třetí části však Ostravané dokázali srovnat na 3:3 a Roberts Bukarts svým druhým gólem v utkání pak rozhodl i samostatné nájezdy. Kometa utrpěla čtvrtou porážku v řadě.

Vítkovice na Kometu vyrukovaly i s novou lotyšskou posilou Razgalsem, kterého kouč Jakub Petr zařadil do čtvrtého útoku. Lépe ale začali hosté, kteří v Ostravě tradičně těží z efektivních přesilovek. I dnes Jihomoravané využili hned první početní výhodu. Trškovo vyloučení už za 17 sekund potrestal Plekanec, který napřáhl z vrcholu pravého kruhu a pravděpodobně i vinou zakrytého výhledu brankáře Svobody jeho rána zaplula do horního růžku.

Mnoho gólových šancí ale oboustranně nebylo. Vítkovičtí se přes brněnskou obranu před Vejmelku dostávali zřídka. A když už se to po individuálním průniku povedlo Werbikovi, před Vejmelkou mu rána sjela po čepeli a vystřelil vedle.

Kometa přece jen byla silnější na puku a měla mírně navrch. Rozdílové momenty však nadále přicházely výhradně v přesilových hrách. Druhá hra pět na čtyři, druhý gól: v čase 22:36 hosté ukázkovou kombinaci mezi Holíkem a Svačinou zakončil Zaťovičem, který do odkryté branky i z těžkého úhlu snadno zavěsil.

Bez trestu nezůstalo ani třetí vítkovické vyloučení: Pyrochta v 32. minutě dělovkou bez přípravy od modré čáry trefil přesně pravý horní roh Svobodovy brány. Domácí Trška vzápětí orazítkoval tyčku, ale jinak si Vítkovice příliš brankových situací nevytvořily. Teprve s koncem druhé části skóroval nahozením od mantinelu Baláž, ale rozhodčí po poradě s kolegou u videa branku neuznal, protože padla už po čase.

Přesto nastal nečekaný zvrat v třetím dějství. Zdráhal ve 44. minutě zblízka doklepl do prázdné branky a za minutu nato přihrál na druhý gól ideálně Stránskému. Zdráhal pak vypracoval i vyrovnávací gól, když v 53. minutě se do jeho přihrávky zpoza brány nechytatelně opřel Bukarts.

Brno ještě v závěru řádné doby mohlo v přesilovce rozhodnout, ale Svoboda dorážku zblízka zlikvidoval. Prodloužení okořenila rvačka Plekance se Šidlíkem. Jediný nájezd z deseti pak proměnil vítkovický Bukarts.

Kladno fotbalově zdolalo Zlín

Hokejisté Kladna porazili v utkání 18. kola extraligy Zlín těsně 1:0. Rytíři vyhráli třetí z posledních čtyř utkání, Berany přeskočili v tabulce a jsou jedenáctí. Rozhodl gól Ladislava Zikmunda, který se prosadil již v šesté minutě po nahrávce Jaromíra Jágra. První čisté konto v české nejvyšší soutěži uhájil slovenský brankář Denis Godla.

V domácí sestavě byl tentokrát už od úvodního buly navrátilec Bílek. Berani měli v prvním dějství výrazně střelecky navrch (15:7), jenže naráželi na spolehlivě chytajícího Godlu. V šesté minutě navíc posadil Rytíře do sedla Zikmund, který převzal kotouč od Jágra, po objetí branky se dostal ke střele a propálil Čiliaka.

Vyrovnat mohl Řezníček, z dobré pozice ale nezamířil přesně. V 17. minutě si právě se zlínským bekem pohrál Jágr, který po bruslařském souboji zmátl zády k brance Řezníčka pohybem, vypálil bekhendem, Čiliak ale jeho úmysl dobře přečetl. Na druhé straně rozezvonil pravou tyčku za Godlovými zády Ondráček. Krátce před přestávkou se pak do sóla dostal v oslabení Machač, jenže Čiliak k sobě sklapl betony včas.

Po návratu na led si vylámal zuby na Čiliakovi i Kaut. Zlínští se v první polovině druhé třetině dopustili hned třikrát přestupku proti pravidlům, Středočeši je ale potrestat nedokázali. Největší šance přišla ve 26. minutě při druhé z přesilovek domácích, kdy Réway skvěle našel Strnada, jehož zakončení z první ale skryl do lapačky Čiliak.

Berani pak zlobili hlavně v závěru třetiny. Ve 38. minutě Herman bekhendovým blafákem přestřelil. Brzy poté se až před Godlu dostal i Fořt, ani on ale nedokázal odmazat jeho čisté konto.

Zkraje třetího dějství měl další možnosti Zikmund, skóre se však neměnilo. Ve 48. minutě mělo Kladno jedinečnou možnost k navýšení těsného náskoku, když hrálo symbolicky 68 sekund pět na tři, právě Jágr a Réway měli v dvojnásobné přesilovce hlavní slovo, Čiliak už ale neinkasoval.

Na pět sekund měl následně stejnou početní výhodu i Zlín, nic během ní však nestihl. O vyrovnání pak hosté usilovali marně i v závěru, kdy při Zikmundově trestu a odvolání gólmana hráli šest na čtyři.

Olomouc odváží z Pardubic dva body, vyhrála v prodloužení

Hokejisté Olomouce vyhráli v 18. kole extraligy na ledě Pardubic 2:1 v prodloužení a po sérii čtyř porážek uspěli podruhé za sebou venku. Hostující tým byl po gólu Tomáše Dujsíka blízko k zisku tří bodů, ale necelé tři minuty před koncem třetí třetiny vyrovnal na Radoslav Tybor. Prodloužení trvalo jen 19 vteřin, než se prosadil dorážející Pavel Musil.

Úvod zápasu pojaly oba týmy velmi aktivně. Při svém druhém střídání minul ve velké šanci Tybor a následně si Strapáč málem srazil puk do vlastní branky. Olomouc rychle obrátila do útoku a po Irglově přistrčení se zblízka prosadil obránce Dujsík. Vypadalo to, že další góly budou následovat, ale opak byl pravdou.

Při své premiéře v dresu Dynama se mohl uvést Knotek, jenže Konrád jeho možnost zneškodnil. Kacetlovi v závěru první třetiny naděly starosti pokusy Irgla a Olesze. Olomouc svou mírnou převahu nedokázala přetavit v další gól. Jeden z nejlepších zákroků večera předvedl pardubický gólman na začátku druhé části, kdy se roztáhl v brankovišti a zastavil střelu Klimka.

S brankovým půstem nepohnula ani vyloučení a po polovině utkání začalo ubývat brankových příležitostí. Nebezpečí tak hrozilo pouze po střelách z poměrně uctivé vzdálenosti. Kacetlovu branku přestřelil tvrdou ranou od modré čáry Škůrek a na opačné straně hřiště Konrád reflexivně vyrazil pokus Mandáta, který zakončoval ojedinělé přečíslení Dynama.

Olomoučtí hráči velmi dobře bránili a soupeře prakticky nepouštěli před Konráda. Až při přesilovce ve 49. minutě pálil Tybor z mezikruží do břevna a následný pokus Hovorky slovenský brankář zlikvidoval. Až tři minuty před sirénou se Dynamo dostalo k potřebnému tlaku a po Mandátově přihrávce zpoza branky srovnal Tybor.

Zápas dospěl do prodloužení, které trvalo pouhých 19 vteřin. Kacetl neudržel Klimkovu střelu a opuštěný kotouč pohotově dorazil do sítě Musil.

Sparta zvládla urputný zápas s Hradcem

Hokejisté Sparty vydřeli v 18. kole extraligy výhru nad Hradcem Králové 2:1 a i nadále vedou soutěž s náskokem šesti bodů před druhou Plzní. Pražané tak naplno bodovali počtvrté za sebou a vyhráli 13 z posledních 14 utkání. Východočeši, kteří vedli 1:0, naopak prohráli potřetí za sebou. Duel rozhodl ve 48. minutě Jan Buchtele.

Pražané v úvodu nevyužili první přesilovku a nezužitkovali ani následný tlak, i kvůli tomu inkasovali jako první. V 10. minutě otevřel skóre po samostatné akci Radovan Pavlík. Hned vzápětí mohl přidat druhý gól Smoleňák, kapitán hostů ale branku Sparty přestřelil.

Vyrovnání měl na hokejce Sukeľ, při brejku v oslabení ale také nemířil přesně. Navíc byl vzápětí vyloučen Buchtele a domácí hráli 61 sekund ve třech. Východočeši ale dvojnásobnou přesilovku nevyužili.

Na začátku druhé třetiny se podařilo po Řepíkově střílené přihrávce vyrovnat Smejkalovi, žádný tlak ale gól Sparty nepřinesl. Pražané jsou sice lídrem extraligy a dlouhodobě se jim daří, na ledě to však vidět nebylo.

Oba celky si občas vytvořily šanci, brankáři Machovský i Mazanec byli pozorní. Diváci v O2 areně se tak většinou nudili. Ve 43. minutě byl blízko druhé brance Smejkal, sám před Mazancem ale trefil jen tyč.

O pět minut později se již Pražané do vedení dostali, když Buchtele po spolupráci s Formanem a Pechem využili chybu v komunikaci Mazance s Rosandičem. Hradecký gólman své zaváhání vzápětí napravil, když zlikvidoval Tomáškovu šanci. Vyrovnat se hostům, kteří byli střelecky aktivnější, nepovedlo ani v závěrečné power play.