Hronkovy asistence Detroitu nestačily. Kane prodloužil šňůru

Obránce Filip Hronek přihrál v pátečním utkání NHL na obě branky Detroitu, který ale podlehl doma Minnesotě 2:3. Jedenadvacetiletý rodák z Hradce Králové bodoval v sedmi z posledních deseti zápasů, za tu dobu si připsal gól a osm asistencí. Ani přihrávka Tomáše Noska nepomohla Vegas, které prohrálo doma s Winnipegem 3:6. Český útočník bodoval poprvé od 10. ledna.

Detroit po akcích Hronka dvakrát snížil na rozdíl jedné branky. Nejdříve Tyler Bertuzzi tečoval nahození českého obránce a po Hronkově další přihrávce upravil Anthony Mantha na začátku třetí třetiny střelou bez přípravy na konečných 2:3. Hronek si podruhé v soutěži připsal v jednom zápase více než jeden bod, stejnou bilanci měl ještě začátkem ledna proti Nashvillu.

"Cítím se pohodlněji, znám hráče. Hraje se mi teď jednodušeji," uvedl Hronek, který strávil na ledě téměř dvacet minut a hrál v přesilových hrách i oslabeních. Jako jediný obránce Detroitu zaznamenal v utkání kladný bod do statistiky +/-. "Mají skvělé hráče. Je šílené nechat jim čas, aby s pukem něco vymysleli," podotkl.

Detroit v uplynulých sedmi dnech smazal proti Philadelphii ztrátu 1:5 a s Chicagem 1:4, ale Minnesota těsný náskok ubránila. "Je to tým, který hraje velmi dobře v obraně, ale nemyslím si, že jsme jim cestu za výhrou nějak ztížili. Fungovala nám jen lajna (Dylana) Larkina, ostatní se vezli," zlobil se trenér Detroitu Jeff Blashill. Oznámil pak, že v neděli postaví Filipa Zadinu. Český útočník zažije premiéru v NHL proti San Jose.

Vegas prohrávalo už po 88 sekundách 0:2, ale i díky Noskovi ztrátu smazalo. Český útočník se zapsal do statistik poprvé po jedenácti zápasech bez bodu, když po jeho přihrávce snížil střelou z mezikruží Pierre-Edouard Bellemare. Winnipeg ale potrestal další hluché místo domácích ve čtyřicáté minutě dvěma góly během 27 sekund a vedení už nepustil. Dvě branky vítězů dal Patrik Laine, který změnil skóre na 3:2 a 5:3.

Calgary porazilo doma Anaheim 2:1 gólem z 57. minuty a připsalo si čtvrtou výhru v řadě. Všechna vítězství vychytal Mike Smith, kterého trenér Bill Peters aktuálně upřednostňuje před Davidem Rittichem. Kanadský klub si upevnil vedení v Západní konferenci, před druhým San Jose má náskok tří bodů. "Hrajeme jednoduše a celý zápas naplno. Limitujeme zbytečné ztráty puku a to všechno nám určitě pomáhá," popsal vítězný recept autor rozhodující branky Andrew Mangiapane.

Minnesota drží v Západní konferenci poslední postupové místo do play off o jeden bod před Coloradem, které vyhrálo 5:3 v Chicagu. Útočník Patrick Kane sice vyrovnal ve čtyřicáté minutě na 2:2, čímž natáhl svou bodovou sérii na dvacet zápasů, ale závěrečná třetina patřila hostům. Na jejich vítězství se podíleli dvěma góly J. T. Compher a Carl Söderberg.

Kane je sedmým hráčem v historii soutěže, který v kariéře bodoval dvakrát ve dvaceti a více zápasech za sebou. Během aktuální šňůry nasbíral 43 bodů (17+26). Amerického útočníka ale po zápase hlavně mrzelo, že nepřidal ještě další góly. "V závěru utkání jsem měl několik šancí. Měl jsem něco proměnit, bylo by to hezčí," konstatoval Kane, který v zápase vystřelil celkem třináctkrát.

