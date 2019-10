NHL v Praze? Snad to bude jako na Slavii, přeje si Toews

Hokejisté Philadelphie a Chicaga se i po zkušenosti ze středečního utkání fotbalové Ligy mistrů v Edenu těší ve večerním zápase NHL Global Series v pražské O2 areně na dobrou diváckou kulisu. Nejdůležitější je pro oba týmy vítězný vstup do nové sezony NHL. Utkání začne ve 20 hodin.

Útočník Philadelphie Jakub Voráček zvýšenou nervozitu před utkáním doma necítí. "Možná to přijde, až dorazím na zimák před zápasem, ale já to snáším docela dobře a nejsem před zápasy moc nervózní. Nikdy jsem ani nebýval. Ale je možné, že dnes to přijde. První zápas v sezoně je vždy takový zvláštní," připustil Voráček v rozhovoru s novináři.

Start v Evropě je velkou show, pro hráče má však své mantinely. Důležité jsou dva body za výhru. Na konci základní části velmi vyrovnané soutěže se mohou ukázat jako klíčové. "Rád bych, aby se hrál otevřený hokej, padlo hodně gólů a lidi si to užili, ale pro nás jde o důležitý první zápas a body. Jako každý tým chceme i my vstoupit do sezony dobře a vyhrát," řekl Voráček.

Čtvrteční večer si mohl užít ještě s rodinou v Kladně. "I když ten čas byl takový napresovaný, bylo fajn, že jsem se tam po tréninku mohl ještě zastavit. Bylo to dobrý. Táta dělal candáta. Byl ve Švédsku na rybách, je z něho teď takový cestovatel. Přivezl toho fakt hodně a chtěl mi dát i domů, ale já mu říkal, že nemám čas to sníst," smál se Voráček.

Dobře naladění na večer jsou i Blackhawks. "Máme za sebou fajn týden. Užili jsme si spoustu zábavy, ale teď už jsme připravení na svou práci. Jsem natěšení na první zápas sezony a po celém tom období přípravy moc chceme vykročit tou správnou nohou," řekl kapitán Jonathan Toews.

"Nevím, kolik fanoušků sem za námi dorazilo ze zámoří. A kolik jich tady budou mít Flyers. Ale snad to bude podobné jako na fotbale na Slavii, kde byla atmosféra opravdu skvělá," ocenil jednatřicetiletý Kanaďan, který obléká dres Chicaga po celou dosavadní kariéru v NHL.

Nastartoval ji v sezoně 2007/08 a byl u všech tří triumfů ve Stanley Cupu z poslední doby. Byl i u toho, když byli Blackhawks v Evropě naposledy. V říjnu 2009 načali sezonu v Helsinkách dvěma duely s Floridou. Vytěžili z nich tři body a ročník končili oslavami Stanleyova poháru.

"Samozřejmě o tom víme, jak to bylo tehdy. A kluci, kteří u toho tehdy byli, si to moc dobře pamatují," uvedl kouč Jeremy Colliton.