Nosek dvěma góly srazil San Jose, trefili se i Nečas a Vrána

Čeští hokejisté se bodově prosadili ve všech čtyřech nedělních duelech, kterými se uzavřelo přípravné období před startem NHL na severoamerické půdě. Dvěma góly dokonce ve vlastním oslabení přispěl k vítězství letošního finalisty Stanleyova poháru Vegas nad San Jose 5:2 útočník Tomáš Nosek. Za Sharks zaznamenal jednu asistenci Tomáš Hertl.

Devatenáctiletý Martin Nečas nezabránil gólem a asistencí domácí porážce Caroliny s Nashvillem 4:5 v prodloužení. Rovněž branku a přihrávku si při prohře Dallasu s Coloradem 5:6 připsal Radek Faksa. Další útočník Jakub Vrána pomohl asistencí k vítězství Washingtonu nad St. Louis 5:2.

Nový ročník NHL začne v noci ze středy na čtvrtek středoevropského času. Přípravné duely ještě čekají celky New Jersey a Edmonton, které vstoupí do soutěže v sobotu ve Stockholmu. New Jersey se představí dnes na ledě Bernu a Edmonton ve středu na hřišti Kolína nad Rýnem.

Nosek, který dal tři góly v pěti zápasech finálové série Stanleyova poháru minulé sezony při neúspěšném boji nováčka s Washingtonem, se prosadil v přípravě na pátý pokus poprvé. Předtím ve čtyřech testech zaznamenal tři asistence.

V polovině utkání proti San Jose ujel po přihrávce Pierrea-Edouarda Bellemareho do samostatného úniku a dostal Golden Knights do vedení 2:1. Bellemare předtím obral o puk na obranné modré čáře beka Brenta Burnse, který si v přesilovce dovolil drzou kličku.

Ve 42. minutě v dalším oslabení Nosek opět těžil z práce francouzského útočníka. Bellemare Noska šikovně uvolnil v útočném pásmu bekhendem na pravém kruhu, pardubický odchovanec podruhé překonal Martina Jonese a upravil už na 5:1. Na konečné podobě skóre se podílel i Hertl, který asistoval u trefy Kevina Labance.

Nečas, dvanáctý hráč loňského draftu, trefou v 55. minutě v přesilové hře vynutil nastavení, ale v něm rozhodl po 21 sekundách svým druhým gólem v utkání Ryan Johansen. Předtím ještě Nosek asistoval u branky obránce Calvina de Haana na 3:3.

Odchovanec Žďáru nad Sázavou, který se před rokem po jednom startu v NHL vrátil do Komety Brno, v letošní přípravě bodoval ve všech čtyřech duelech (3+2).

V brance Caroliny se objevil od 33. minuty Petr Mrázek, který nahradil zraněného Scotta Darlina. Naskočil za nepříznivého stavu 2:3, gól na 3:4 inkasoval ve 44. minutě při přesilovce Nashvillu, kdy jej tečí přihrávky Filipa Forsberga překonal Craig Smith. V nastavení nedosáhl Mrázek na přesnou střelu Johansena z mezikruží.

Faksa v duelu s Coloradem ve 38. minutě zužitkoval před brankou přihrávku Alexandra Radulova a snížil ztrátu Stars na 3:4. V půlce závěrečné části ještě asistoval u branky na 4:6, kterou vstřelil Devin Shore. Faksa si tak vylepšil bilanci v přípravě na tři body za dvě branky a jednu asistenci z pěti utkání.

Vrána, který se s minulou sezonou rozloučil brankou ve vítězné pátém finále, nastoupil v přípravě za Capitals počtvrté a připsal si první bod. V 38. minutě se podílel na brance Bretta Connollyho na 1:1. Capitals zápas následně zlomili na svou stranu. Tým, který převzal po Barrym Trotzovi jeho asistent Todd Reirden, v sedmém testu teprve podruhé vyhrál.