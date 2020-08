Pavel Francouz ozdobil svou premiéru v play-off NHL čistým kontem, Pastrňák opět bez bodu

Hokejový brankář Pavel Francouz udržel ve své premiéře v play-off NHL čisté konto a 27 zákroky dovedl Colorado ve skupině o nasazení do 1. kola k výhře 4:0 nad Dallasem. David Pastrňák nebodoval ani ve druhém utkání a s Bostonem podlehl Tampě Bay 2:3. V dresu vítězů si připsal Ondřej Palát asistenci u první branky.

Trenér Colorada Jared Bednar avizoval, že ve skupině o nasazení dá šanci oběma gólmanům a že se poté rozhodne, koho určí jedničkou. Z jejich výkonů musí mít zamotanou hlavu. Philipp Grubauer kryl v úvodním utkání při výhře 2:1 nad St. Louis 31 střel a Francouz se stal prvním gólmanem v klubové historii, který při premiéře v play-off neinkasoval. Oba gólmani byli vyhlášeni nejlepšími hráči zápasu.

"Dnes jsem vůbec nebyl nervózní a to mě trochu děsilo, protože obvykle jsem docela dost. Trochu jsem se toho tedy bál, ale neovlivnilo to můj výkon. Ani nevím, proč jsem se cítil tak pohodlně," uvedl Francouz.

Celý zápas odchytal poprvé od 11. března. V přípravě nastoupil jen na půlku utkání proti Minnesotě a ze 14 střel neinkasoval. "Po delší době to byl zase opravdový zápas. Soustředil jsem se více než obvykle a každým zákrokem jsem se cítil jistější. Spoluhráči mi ale hodně pomáhali a v oslabeních zblokovali plno střel, to bylo ohromné. Bylo mi potěšením, že jsem za nimi mohl chytat," dodal.

K první nule dopomohlo i štěstí

Skóre otevřel ve čtvrté minutě ranou od modré čáry obránce Cale Makar, který je společně s Dominikem Kubalíkem z Chicaga v tříčlenné nominaci na cenu pro nejlepšího nováčka sezony. Poté měl Francouz štěstí, po střele Radka Faksy mu prošel puk pod výstrojí a zastavil se na brankové čáře. Ještě v úvodní třetině zvýšil bekhendem Joonas Donskoi.

"Dominovali jsme a vypracovali si mnoho dobrých šancí. Dávali jsme góly. Jak jsem zmínil, spoluhráči mi hodně pomáhali a hodně hráli i v jejich pásmu. Užíval jsem si to," pokračoval Francouz, který si za stavu 2:0 poradil s nebezpečnými dorážkami Tylera Seguina.

Colorado vstřelilo zbývající dvě branky na přelomu druhé a třetí třetiny. Chybu Faksy, který ztratil na obranné modré čáře puk, potrestal z protiútoku Vladislav Naměstnikov. Jakoukoli naději na zvrat sebral Dallasu ve 42. minutě krásnou střelou Alexandr Burakovsky. O nulu mohl Francouze připravit ve zbytku zápasu ze sólového úniku Corey Perry, ale český gólman jeho střelu vyrazil.

Francouz odchytal v základní části 34 utkání a patřil do elitní desítky v gólovém průměru (2,41) i úspěšnosti zásahů (92,3 %). V sezoně vychytal jedinou nulu v den, kdy prodloužil s Coloradem koncem února smlouvu, teď přidal svou druhou v NHL. "Máme dva schopné gólmany, tým oběma věří. Když se podíváte na jejich statistiky, mají podobná čísla. Frankie (Francouz) si zaslouží uznání za odvedenou práci i za to, jak rychle zapadl do týmu," řekl Bednar.

Palát přihrával na úvodní branku

Boston, který první zápas prohrál s Philadelphí 1:4, začal ospale a už v jedenácté minutě prohrával 0:2. Úvodní branka měla českou stopu: Palát přihrál Nikitovi Kučerovovi, jehož střelu Tuukka Rask neudržel a puk dorazil Brayden Point. Skóre zvýšil Alex Killorn, od jehož brusle se odrazila do branky střela Victora Hedmana od modré.

Nejlepší tým základní části se nevzdal a na přelomu druhé a třetí třetiny vyrovnal trefami Charlieho McAvoye a Chrise Wagnera. Poslední slovo měl ale Tyler Johnson, který v čase 58:33 rozhodl z dorážky o výhře Tampy Bay.

Boston, za který opět nehrál Ondřej Kaše, tak neobhájí pozici nejlepšího týmu Východní konference. "Podali jsme ale dobrý výkon. Sice jsme nezačali, jak jsme chtěli, ale rozehráli jsme se. Měli jsme pěkné akce, gólové šance a vyrovnali jsme. Prohráli jsme, ale bylo to lepší než minule," řekl lídr Bostonu Patrice Bergeron.

Tampa Bay si po Washingtonu (výhra 3:2 po nájezdech) připsala skalp dalšího silného týmu. "V obou zápasech jsme ale ztratili vedení 2:0. Je to něco, nad čím bychom se měli zamyslet," uvedl útočník Tampy Bay Blake Coleman. "Udržet týmy jako Boston a Washington na dvou gólech ale dokazuje, že jsme si nevedli špatně," doplnil kouč Jon Cooper, který do obrany postavil i Jana Ruttu.

Chicago je v sérii blízko postupu

Chicago zdolalo Edmonton 4:3 a v kvalifikaci o postup do 1. kola play-off NHL vede 2:1 na zápasy. Kubalík, který se v úvodním utkání série blýskl pěti body (2 + 3) vyšel podruhé za sebou naprázdno.

Chicago se v úvodní třetině ujalo dvakrát vedení, trefili se Olli Määttä a Jonathan Toews. Za Edmonton pokaždé vyrovnal Leon Draisaitl a ve 40. minutě otočil skóre Connor McDavid. Gólmana Mikka Koskinena zachránila na začátku poslední části po střele Toewse potřetí v zápase tyč, ale v závěrečných šesti minutách se Blackhawks přeci jen dočkali. Tečí vyrovnal Matthew Highmore a zápas rozhodl Toews v čase 58:44.

Obrat se povedl i Montrealu, který otočil souboj s Pittsburghem z 1:3 na 4:3 a v kvalifikaci o 1. kolo play-off vede 2:1 na zápasy. Obrat završil Jeff Petry, který vstřelil vítězný gól i v prodloužení úvodního utkání série. Dvanáctý tým Východní konference tak dělí jediná výhra od postupu.