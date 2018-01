VIDEO: Úžasný zákrok, z brejku gól. Colorado po letech šlape

Nedáš - dostaneš. Možná nejznámější nepsané sportovní pravidlo, které musel v životě slyšet snad každý, kdo se nějaké kolektivní hře věnoval. V utkání NHL mezi Coloradem a Anaheimem teď bylo uplatněno dokonale. Brankář domácích Avalanche Jonathan Bernier nejprve fantastickým zákrokem zabránil ve skórování Ryanu Keslerovi, aby o pár vteřin později na druhé straně hřiště jeho spoluhráč Nathan MacKinnon zvýšil na 2:0. A zásah kanadského gólmana stál skutečně za to.



Colorado má v poslední době skvělou formu, zmíněný duel proti Anaheimu dotáhlo k vítězství 3:1 a naplno bodovalo už v sedmém zápase za sebou. Díky tomu postupně stoupá pořadím Západní konference, kde mu už patří desáté místo. Postup do bojů o Stanley Cup tak po letech zmaru vůbec nemusí být nereálný, tabulka je extrémně vyrovnaná a za třetím Nashvillem Colorado zaostává jen o pět bodů.



Proti Anaheimu svým spoluhráčům výrazně pomohl devětadvacetiletý Bernier, který si připsal třiatřicet úspěšných zásahů. Zápas pro něj byl o to pikantnější díky faktu, že minulou sezonu strávil právě v brankovišti Ducks. Stanul tak tváří v tvář kamarádům a trip do Colorada jim řádně znechutil. Nejvíc útočníkovi Keslerovi, který ve druhé třetině jen stěží chápal, co že se to právě stalo.



V polovině utkání se švédský útočník Anaheimu Silfverberg nejlépe zorientoval ve skrumáži na brankovišti a pohotovou zadovkou poslal puk ke Keslerovi, před kterým zůstala napůl odkrytá brána. Bekhendovou střelou chtěl kotouč uklidit do sítě, jenže Bernier byl proti. Ač byl celým tělem u druhé tyče, tygřím skokem se vrhl proti Keslerovi a jeho střelu dokázal hokejkou působivě vyrazit. Skvělý, výjimečný zákrok.

A celý příběh tím ještě nekončil. Puk totiž po Bernierově zákroku zůstal ve hře, a tak Colorado mohlo ihned vyrazit do protiútoku. Nathan MacKinnon si vyměnil puk s kapitánem Landeskogem a rychlou střelou zápěstím z mezikruží zařídil domácím dvougólové vedení. Rozdílový gól, který byl pro další vývoj utkání zcela klíčový. Nebýt Bernierova výtečného zásahu mohlo možná být všechno jinak.

"Prostě se jen soustředím na to, abych dal spoluhráčům šanci vyhrát nějaké zápasy. Nesnažím se být nijak speciální nebo něco takového," nepřeceňoval Bernier své zásluhy. Chytal však v posledních šesti vítězných duelech Colorada, v nichž má úspěšnost zákroků nad šestadevadesáti procenty. To je prvotřídní statistický údaj. A skvělý zákrok hokejkou? Bernier přiznal, že roli částečně hrála i náhoda.



"Byl to zoufalý zásah, měl jsem štěstí, že mě puk do hokejky trefil. Ryan se na mě pak díval a trochu se smál. Dobře věděl, že kdyby dal gól, zápas mohl být úplně jiný," podotkl brankář směrem k nešťastnému střelci Keslerovi. To si uvědomoval i kouč Colorada Jared Bednar. "Jonathan předvedl jeden okázalý zákrok, který byl podle mě zlomový pro celé utkání.



Představuje přesně to, co v brankáři každé mužstvo potřebuje mít," chválil Kanaďana trenér.

Právě Bernier je aktuálně jedním z hlavních důvodů, proč vítězové Stanley Cupu z let 1996 a 2001 mohou věřit, že se jich letos na jaře budou vyřazovací boje týkat taky.