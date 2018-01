Voráček dosáhl na padesátý bod v sezoně, Palát dvakrát asistoval

New York Islanders - New Jersey 5:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 2:2 - 0:0)

Branky: 16. Lee, 31. Beauvillier, 48. Aho, 56. Clutterbuck, rozhodující sam. nájezd Nelson - 25. a 37. Zajac, 43. Wood, 44. Hall. Střely na branku: 38:46. Diváci: 15 136. Hvězdy zápasu: 1. Aho (Islanders), 2. Zajac (New Jersey), 3. Halák (Islanders).

Philadelphia - Buffalo 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky: 28. a 59. Couturier (na obě Voráček), 24. Gostisbehere, 60. Provorov - 22. O'Reilly. Střely na branku: 29:31. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval jeden gól z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 96,8 procenta. Diváci: 19 662. Hvězdy zápasu: 1. Gostisbehere, 2. Couturier (oba Philadelphia), 3. O'Reilly (Buffalo). Chicago - Edmonton 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Branky: 9. Schmaltz (Rutta), 10. DeBrincat (Kämpf), 40. Saad, 50. Oesterle - 25. Nurse. Střely na branku: 29:33. Diváci: 21 901. Hvězdy utkání: 1. A. Forsberg, 2. Saad, 3. J. Toews (všichni Chicago). Winnipeg - San Jose 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Branky: 40. a 57. Perreault, 13. Hendricks, 32. Daňo - 35. Couture. Střely na branku: 30:32. Diváci: 15 321. Hvězdy utkání: 1. Hendricks, 2. Hellebuyck, 3. Copp (všichni Winnipeg). Columbus - Florida 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0) Branky: 10. N. Foligno, 38. Dubois, rozhodující sam. nájezd J. Anderson - 21. Huberdeau, 59. Barkov. Střely na branku: 48:44. Diváci: 16 535. Hvězdy utkání: 1. Bobrovskij (Columbus), 2. Reimer (Florida), 3. Dubois (Columbus). Montreal - Vancouver 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) Branky: 10. Alzner, 23. Galchenyuk, 49. Gallagher, 59. P. Byron, 60. Pacioretty - 34. D. Sedin, 43. Del Zotto. Střely na branku: 45:36. Diváci: 21 302. Hvězdy utkání: 1. Gallagher, 2. Alzner (oba Montreal), 3. D. Sedin (Vancouver). Detroit - Tampa Bay 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Branky: 24. Nyquist, 44. Abdelkader - 40. a 57. Gourde (na druhou Palát), 9. Girardi, 15. T. Johnson (Palát), 54. Kučerov. Střely na branku: 36:24. Petr Mrázek odchytal za Detroit celý zápas, inkasoval pět gólů z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 79,2 procenta. Diváci: 19 515. Hvězdy utkání: 1. Gourde (Tampa Bay), 2. Nyquist (Detroit), 3. Girardi (Tampa Bay). Pittsburgh - Boston 6:5 v prodl. (3:1, 1:4, 1:0 - 1:0) Branky: 40. a 63. Malkin, 4. Oleksiak, 12. Kessel, 14. Letang, 43. Sheahan - 2. Spooner, 28. Marchand, 29. Acciari, 33. Pastrňák, 38. Backes. Střely na branku: 35:25. Diváci: 18 553. Hvězdy utkání: 1. Malkin, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Marchand (Boston). Washington - St. Louis 4:3 v prodl. (1:0, 0:2, 2:1 - 1:0) Branky: 14. Connolly, 49. Ovečkin, 51. Eller, 65. Bäckström - 22. Tarasenko, 26. Steen, 56. Gunnarsson. Střely na branku: 33:34. Diváci: 18 506. Hvězdy utkání: 1. Bäckström, 2. Ovečkin (oba Washington), 3. Steen (St. Louis). Vegas - NY Rangers 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Branky: 18. Neal, 49. W. Karlsson - 14. Zibanejad. Střely na branku: 34:29. Ondřej Pavelec odchytal za NY Rangers 58:01 minut, inkasoval dva góly z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 94,1 procenta. Diváci: 18 234. Hvězdy utkání: 1. W. Karlsson, 2. M.-A. Fleury, 3. Neal (všichni Vegas).