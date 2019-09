Winnipeg v problémech: Laine trucuje, Byfuglien zvažuje konec

Mají kádr namixovaný ze zkušených hokejistů a mladých dravců. Také proto je Winnipeg již několik let řazen do širšího okruhu týmů, které by mohly zabojovat o Stanley Cup. Několik dní před startem nového ročníku NHL má však kanadský celek problém s hlavními hvězdami týmu. Stihnou dát do úvodního buly vše do pořádku?

Velké naděje se mužstvu trenéra Paula Maurice dávaly také loni. Jets ale měli smůlu, protože už v prvním kole se utkali s pozdějším vítězem celé nadstavbové části - St. Louis Blues. Místo klidného léta a sehrávání týmu tak, aby byl i v letošní sezoně konkurenceschopný, ale přišly nečekané komplikace.

V nejlepší hokejové lize světa začaly přípravné kempy, ve kterých se krystalizuje sestava na říjnový ostrý start soutěže. Jets ale místo hledání chemie v lajnách řeší budoucnost svých hvězd.

Patrik Laine a Kyle Connor stále nemají s klubem uzavřenou smlouvu. Navíc se k nim přidala i opora zadních řad a jedna z ústředních postav celého mančaftu Dustin Byfuglien. Urostlý zadák, který umí zahrát v případě nouze i v útoku, si vzal volno z osobních důvodů.

Dustin Byfuglien, currently on personal leave from WPG, is believed to be using the time to ponder his NHL future. I’m not saying Byfuglien is retiring; I’m not saying he’s coming back to play. Only that he’s contemplating his options and there’s no timetable for a decision.