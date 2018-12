Zásah přirozením rozhodčího. Puk skončil nečekaně za gólmanem

Nečekaný moment nastal v zápase zámořské hokejové ligy. Úvodní gól duelu mezi St. Louis a Floridou vsítil totiž rozhodčí, i když takovým způsobem, na který by nejraději zapomněl. Původní záměr v podobě nahodit puk do pásma totiž skončil úplně jinak. Kotouč se odrazil sudího Tima Peela, konkrétně od jeho přirození, a skončil překvapivě v brance. Domácí Blues se ale z trefy neradovali dlouho, protože nemohla být uznána.

Běží začátek zápase. Obránce St. Louis Blues Robert Bortuzzo se snaží podél mantinelu pouze nahodit puk do pásma, aby jeho tým mohl následně v obranné třetině soupeře pokračovat v útoku. Nešťastnou náhodou ale trefil hlavního rozhodčího Tima Peela do oblasti přirození a kotouč se od sudího odrazil přímo na branku překvapeného gólmana hostů Roberta Luonga. Veterán pod maskou stihl akorát nastavit beton, ale v cestě kotouče do branky už nezabránil.

Domácí už se těšili z vedoucí trefy zápasu, nicméně radost jim vydržela pouze krátce. Podle pravidel totiž nemůže být gól po zásahu sudího uznán. "Pokud útočící tým dosáhne gólu tak, že je puk tečován nebo odražen přímo od rozhodčího na ledě, nebude branka uznána a následující vhazování bude na nejbližším bodu vhazování, kde došlo ke kontaktu puku s rozhodčím na ledě," píše se v pravidlech.

Hlavní sudí Tim Peel byl po zásahu kotoučem do citlivých míst dlouho otřesen na ledě a musel ze zápasu odstoupit. Domácím Bluesmanům nakonec v konečném součtu neuznaná branka nevadila, když porazili Floridu 4:3 především díky povedené závěrečné třetině, kterou vyhráli poměrem 4:2.