Když vyladím techniku, můžu hodit přes 90 metrů, věří Vadlejch

Loni platil oštěpař Jakub Vadlejch za závodníka se stabilními výkony kolem 87 metrů. Letos se posunul zase o něco dál. Na mítinku v Rehlingenu atakoval hranici 89 metrů a v pondělí ji na Odložilově memoriálu překonal o dva centimetry. Pochvaloval si, jak dobře se mu na Julisce hází. A pokukuje po prvním životním hodu za devadesát metrů, ke kterému potřebuje ještě vyladit techniku.

Úřadující vicemistr světa dnes předvedl druhý nejlepší výkon v životě. Dál hodil jen na loňském šampionátu v Londýně, kde si posunul osobní rekord na 89,73 m. "Závodí se mi tady perfektně, vloni jsem hodil 87, teď 89, to je paráda. Někoho to může svazovat, ale já sem jdu jak na trénink, a když se takhle zadaří, je to něco výjimečného," řekl novinářům. Vítězný hod přitom nebyl dokonalý. "Byla tam obrovská výbušnost, která se projevila na té vzdálenosti, ale technika ideální nebyla," řekl.

Už v přípravě cítil, že může svůj standard posunout dál. "Teď se to projevuje, hodil jsem o dva metry dál než vloni na stejném závodě. Kdyby to bylo na vrcholu taky o dva metry dál, nezlobil bych se," poznamenal dvojnásobný vítěz Diamantové ligy.

To by konečně pokořil vysněnou devadesátku. S trenérem Janem Železným vědí, co mu k ní zatím schází. "Je to technika, větší uvolněnost v konci. Bohužel se mi to zatím nedaří, pořád to hledám. Na druhou stranu jsem pořád ve věku, kdy to hledat můžu a budu pokračovat," vykládal sedmadvacetiletý oštěpař.

Nelituje, že závodí v době, kdy němečtí reprezentanti přehazují devadesátku jak na běžícím pásu a už tři se dostali za 92 metrů. Naposledy Andreas Hofmann. "Hrozně mě to žene. Různé techniky dokážou hodit strašně daleko. Andreas háže úplně jinou technikou než celý svět a letí to takhle daleko. Dá se hodit různě 90, předtím to vypadalo skoro nemožně, teď to vypadá hodně možně," doplnil.

Českým fanouškům se ukáže znovu ve středu 13. června na Zlaté tretře v Ostravě.