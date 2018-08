Ogrodníková: Nenapadlo mě, že přivezu medaili, natož tohle

Dlouho se jí nedařilo a nemohla se prosadit. Oštěpařka Nikola Ogrodníková se tak rozhodla pro velký krok, když se na podzim v roce 2016 přestěhovala z Ostravy do Prahy a začala se atletice věnovat profesionálně. Po dvou letech se konečně dočkala medaile a z mistrovství Evropy v Berlíně si veze domů stříbro, o kterém na začátku roku ani nepřemýšlela.

Před letošní sezonou se vám dlouho nedařilo prosadit. Neříkala jste si někdy, že byste se na atletiku vykašlala?

Nejsem typ, který by něco vzdával. Už jsem se tak narodila. V hlavě už mě kolikrát napadly chmurné myšlenky, ale vzápětí jsem je vypudila. Z víceboje jsem si přenesla bojovnou mysl. Tam, když člověk pokazil jednu disciplínu, tak ho to nesmělo vyvést z míry a soustředit se hned na tu nadcházející.

V sezoně jste výborně zastoupila za absentující Barboru Špotákovou. Považujete se její nástupkyni?

Nevím, jestli to můžu takhle říct, ale pouze mohu slíbit, že se o to budu snažit. Tím, že jsem získala první medaili, tak budu chtít získávat další. Otázka je, jestli to půjde takhle hladce jako nyní při mistrovství Evropy v Berlíně.

Čím to, že se z českých vícebojařek stávají posléze takhle úspěšné oštěpařky?

Obě jsme měly ve víceboji dobrý oštěp. Já i Bára. Je to poté na konkrétním jednotlivci, jestli se rozhodne pokračovat v sedmiboji či pokračovat v individuální disciplíně.

Hecovala jste se nějak při finálovém závodě?

Ani ne. Na závodech se snažím být co nejvíce uvolněná. Když se moc stáhnu do ústraní, tak mi to škodí. Raděj se usmívám a bavím se se soupeřkami v oštěpařském sektoru, než abych se zbytečně nestresovala.

Soupeřky si s vámi taky rády povídají?

Například Lotyška Madara Palameiková si ráda povídá, Norka Sigrid Borgeova taky. Dobré kamarádky jsme i vítězkou ME Christin Hussongovou z Německa, ale některé oštěpařky jsou raději uzavřené do sebe. Není to zas debatní kroužek, zase se musíme soustředit i na závod.

Zisk medaile jste hodně prožívala. Jste taková nebo se jednalo o jednorázový okamžik?

Každý úspěch hodně prožívám. Bylo to pro mne docela zlomové, za to, co se za poslední roky dělo. Člověk si říká, že se dřina a čekání vyplácí.

V televizním rozhovoru jste brečela štěstím. Je lepší takhle vypustit emoce ven?

Asi ano, akorát ne v přímém přenosu (směje se). Ony nejdou zastavit a vyplynou samy. V mixzóně jsem byla zase bez pocitů a nevěděla jsem, jak odpovídat a reagovat na určité otázky, protože jsem najednou nic necítila.

Měla jste nějaké ohlasy od přátel?

Hodně kamarádů nebo i rodina mi psali, že se dívali v televizi a že jsem tím ubrečeným rozhovorem dojala.

Jaké máte s odstupem času nyní pocity?

Jsou smíšené. Je krásné získat medaili z mistrovství Evropy, akorát výkon by mohl být příště lepší. Hodila jsem před tím už za 65 metrů, tak bych si příště mohla vybojovat i výkonem.

Jste nyní vyčerpaná nebo díky medaili nabuzená dál závodit?

Dva dny jsem byla vyčerpaná z emocí a tlaku okolo. Říkala jsem si, že bych teď potřebovala odjet ze všeho nejvíc na dovolenou. Ještě mě čekají závody. Už jsem zpátky v Česku, takže se na ně těším. Nechci teď trénovat, tomu jsem se věnovala dost před Evropou. Teď mám náladu pouze závodit.

Jako například na Kontinentálním poháru v Ostravě. Těšíte se na tento závod?

Na něj obzvláště, protože to bude pro mne jeden z posledních závodů v sezoně a doufám, že se na mě půjde celá rodina podívat.. Na Moravu a do Ostravy přímo jezdím vždy po sezoně, takže tam rovnou zůstanu

Jak se vám zamlouvá Kontinentální pohár?

Líbí se mi myšlenka, že tam budeme bojovat jako tým za kontinent. Budeme bojovat společně s vítězkou ME Christin Hussongovou. Jako rivalky z Evropy najednou budeme pracovat společně. I pravidla jsou zajímavá. Po třech pokusech vypadává horší ze světadílu.

Napadlo vás, na začátku sezony, že si na Kontinentálním poháru zaházíte?

Mě ani nenapadlo, že přivezu medaili z Evropy, natož tohle. Někde v hloubi jsem sice tušila, že na to mám, ale raději jsem se nejprve soustředila na kvalifikaci. I když jsem ji prošla, tak jsem si nepřipouštěla, že bych mohla bojovat o medaile. To vše přišlo až v den finálového závodu, kdy jsem si říkala, že začíná boj o cenné kovy.

Berete Kontinentální pohár jako sladkou tečku za letošní sezonou?

Určitě. Bude to skvělá příležitost, že se uvidím s rodinou. Na Zlatou tretru se málokdy dostane, protože ji většinou nevyhovuje termín. Září je rozhodně přijatelnější termín a všichni rodinní příslušníci se na mě půjdou podívat a poté společně oslavíme zisk medaile z ME.