VIDEO: Když musíš, tak musíš. Běžkyně si odskočila na toaletu

Bylo to originální odpoledne. Maraton v Bostonu, jenž patří každoročně k těm vůbec největším běžeckým akcím, přinesl divákům jednu velkou rozlučku. Představila se na něm totiž legendární Shalane Flanaganová, pro niž to bylo pravděpodobně poslední závod v kariéře. A fanoušky pořádně pobavila. Když se držela ve vedoucí skupince, odběhla si na toaletu. Nevídaný moment navíc stihla v neskutečně rychlém čase. Video ze zmíněné situace rázem zbořilo celý internet.

Upínaly se na ni zraky několika tisíc zúčastněných fanoušků, další diváci ji sledovali u televizních obrazovek. Přestože legendární běžkyně Shalane Flanaganová po loňském životním úspěchu v New Yorku, kde nenašla žádnou konkurentku, zvažovala konec kariéry, nakonec se objevila v Bostonu. Na slavném maratonu, který se tradičně koná na Den patriotů.

"Představila jsem si, jak na Den patriotů sedím v ochozech a fandím lidem, nebo stojím na startovní čáře v Hopkintonu. Cítila jsem, že bych byla opravdu smutná, kdybych se toho nezúčastnila, že bych raději byla na startovní čáře. Nechci litovat toho, že jsem propásla příležitost," citoval tehdy americkou fenoménku deník Boston Globe.

A smutná nakonec opravdu být nemusela. Šestatřicetiletá atletka předvedla fantastický výkon, díky němuž se umístila na sedmém místě, což je vzhledem k tomu, kolik mladších závodnic bylo na startu, hodně kvalitní počin.

Více než samotný čas v cíli ale fanoušky zaujala úplně jiná věc. Stříbrná medailistka z letních olympijských her v Pekingu si během samotného závodu odskočila na toaletu, což v záběrech kamer vypadalo hodně komicky. Ba co víc, vynucenou potřebu zvládla za takřka rekordní čas, trvalo jí to pouhých třináct vteřin.

Shalane Flanagan's detour to the port-a-potty. pic.twitter.com/lLLCyLhVYz - Nick Zaccardi (@nzaccardi) 16. dubna 2018

"Ze začátku jsme neběžely moc rychle, tak jsem prostě potřebovala na dámičky," uvedla Flanaganová po závodě. Ten nakonec díky ní vzbudil ještě větší pozornost, než se zprvu očekávalo. Skvělou podívanou následně přinesla i mužská kategorie, již navzdory všem prognózám ovládl japonský úředník Juki Kawauči.

Nezbývá než doufat, že se v příštím ročníku dočkáme další bizarní situace, jež pobaví všechny příznivce. Vždyť právě hlavně kvůli tomu se ten sport dělá.